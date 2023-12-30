İHANET PROJELERİ

İçeriden ve dışarıdan gelecek tehlikelere karşı Milliyetçi ve Cumhuriyetçi kuvvetleri bir noktada toplamak lazım."

M. Kemal ATATÜRK

BİZİM İÇİN KUTSAL OLAN TÜRK TOPRAKLARIDIR...

Ve, Türkiye üzerinde oynanan oyunlar...

Filistinlilerin topraklarını İsraillilere satmasının ne kadar vahim sonuçları doğurduğunu acı içinde ibretle izliyoruz.

Bununla ilişkili olan, Sayın Ali Kuzu yazarımızın, kitabından birkaç satırına göz atalım:

1. SERV'de asıl unsur Türk toprakları altında kuzu kuzu yatan petrol ve yeraltı kaynaklarının emperyalist devletler tarafından paylaşımıdır. Şimdi ise 2. SERV devrededir.

Bu adımların ilki 1983 yılında Ermeni terör örgütü ASALA'nın devreden çıkıp meydanı PKK terörizmine bırakmasıyla atıldı. PKK'nın hedefi Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da tarım ve hayvancılık ile uğraşan köylüleri aç, işsiz bırakıp, göçe zorlamak toprakları değersiz hale getirmektir.

Sıra bu değersiz toprakları ucuza satın almaya gelmiştir. Bunun en belirgin örneği Van'da rastlanmıştır. AMDL'nin hisselerinden alan ve Ermeni asıllı ABD vatandaşı olan Victor BODEYAN Van'ın merkezinde Sirhan Otelini satın alarak, Ermenicede "Zafer" anlamına gelen Vartan olarak değiştirmiştir.

Yine Hakkari kökenli Gevdan aşiretinin bazı üyelerinin vasıtasıyla, Van'da yüzlerce dönüm meyve bahçesi satın almaya başladılar. Yine aynı aşiret sayesinde Halitoğlu Otelini de satın aldılar.

Ardından Van Şeker Fabrikası aniden özelleştirme kapsamına alındı. Özelleştirme kararından Türk kamuoyu daha haberdar değilken, yine ABD'de yaşayan ve çok zengin olduğu bilinen Ermeni asıllı bir iş adamı, fabrikayı ve çok geniş arazisini satın almak üzere harekete geçti.

Aynı anda Adana ilinde garip bir olay yaşanır, Lübnan'da yaşayan Ermeni asıllı bir şahıs elindeki Osmanlı tapusunu ibraz ederek Adana Adliyesi'nde, dedesinden kalan arazisinin geri iadesi için dava açar. Dava inanılmaz derecede kısa bir süre içinde biter ( tek celsede ). Davayı Ermeni kazanır, davaya bakan hakim ise kararın ardından istifa ederek, ve çok zengin avukat olarak hayatını sürdürür. ( konu basında yer aldı )

Mardin'de yaklaşık 2 bin Süryani yaşıyordur. Fakat nüfusa 60 bin Süryani kayıtlıdır. Bu Süryanilerin 58 bini ya ABD'de ya da Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşamaktadır.

İsrail'in GAP'a gösterdiği özel ilgiyi, Aşağı Fırat Projesi'ne sağladığı dış krediyi, Adıyaman'da açtığı eğitim bürosunu, KOÇ ve ALARKO grubu ile Harran'da kurduğu ortaklıkları gösterebilir ve çoğaltabiliriz.

Bütün bunlara ilave olarak GEORGE SAROS'un ortağı olan Jim Rogers,1999 yılında Güneydoğu raporunda uluslar arası yatırımcılara, " yapabileceğiniz en müthiş yatırım, Kürtlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerdir. "

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***Kardeşlerim; Bizim gayemiz ve derdimiz, üzüm yemek... Bağcıyı dövmek değil, ama bunların dertleri başka. “Türkiye - Suriye sınırında uydu verilerine göre petrol denizi yer almakta” Ve bunun telaşı ile projelerini üretmektedirler.

Herşeyde olduğu gibi yavaş seyir almaktayız. Yakın bir zamanda KERKÜK seçimleri oldu ve o kentin demografik yapısının nasıl değiştiği gördük. Musul öyle. Düşman boş durmuyor maalesef...

Ah biz Türklerin duygusal vicdanı.. Ah..

Biz ise vatan topraklarının stratejik bölgelerine , Türk devletlerinden gönüllü Türk aileleri getirip yerleştiremiyoruz. Yıllarca Milliyetçilik edebiyatı yaptık durduk.. Topraklarımıza sahip çıkmaz isek neye yarar bizim milliyetçiliğimiz.

Hayır ! Hayır!

Bu topraklar için binlerce Şehit veren Atalarımızın kemiklerini sızlatamayız...

Vatanlarını zoraki bırakıp gelen, başka ırk'dan olan insanların, başımızın üstünde yeri vardır tabi, ama milli duyguda bize yararı olamaz. Milli mücadelede bize faydası da olmaz. Bilhassa kötü örnek de olabilir.

El atına binen tez iner, atasözünü unutmamak gerekir..

Bize bizden olan gerek.. Toprağın sahibi gerek.. Gerek ki burada yaşayan vatandaşlar da, misafirlerde mutlu ve emniyetli olarak yaşamlarını sürdürsünler.

Tanrı Türkü Korusun.

Saygı ve Sevgilerimle.