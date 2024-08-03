GAYRİ SÖZLER BOŞ OLUR...

Kırış günü gelince

Gönül şöyle hoş olur.

Sözler kılıçla, ok'undur

Gayri sözler boş olur.

Gönül nedir? Bir gonca...

Hayat dikendir onca.

Yaşamağa doyunca

Can, görünmez kuş olur.

Bozkurt bizim ünümüz;

Şan doludur dünümüz.

Erince son günümüz

Bütün dirlik düş olur.

Kırk kişiydi çerimiz,

Düşüp kaldı yarımız

Baş koyacak yerimiz

Yağız yerle taş olur.

Kara Ozan'ın bu şiiri ile başlayalım:

Türkiye’mizin siyasi ve ideoloji kavramı hangi yönde gidiyor onu biraz irdeleyelim.

Gerçekten de MHP'nin 12 Eylül öncesindeki kültür faaliyetlerini takdir etmemek haksızlık olur. Fakat son yıllarda kültür faaliyetleriyle birlikte sohbet geleneği de kaybedilmiştir...

Bu davaya mensubiyet hisleriyle bağlanan insanların, haftada en az bir gün, gündemi değerlendirmek için bir araya gelmesi sağlanamaz mı?

Milliyetçi partiler ve kuruluşlar, Türk milliyetçiliğini gelecek kuşaklara aktarmak zorundadırlar. Çünkü bir hareketin devamlılığı, o düşüncenin nesilden nesile aktarılmasıyla gerçekleşir.

Mevcut anlayış değişmezse zaman ile milliyetçi babaların çocukları da başka düşüncelerin sempatizanları haline gelir.

Bu düşüncelerimi ve gördüklerimi açık yüreklilikle yazıyorum. Ortada bir vahim durum var. Bu durum, Türk milliyetçisi olarak beni kahrediyor. Bu aksaklığı gidermekle yükümlü sorumlular da bir yerlerde oturuyor, ha bire laf üretiyorlar.

Diyeceğim o ki laf üzerine laf koyacağına taş üstüne taş koy...

Canlı olan her şey gelişmeye muhtaçtır. Gelişmiyorsa süratle geriliyor demektir. Bir de yerinde saymasına rıza gösterenler ve az olsun benim olsun diyenler var, partilerinin ileride yarış dışı kalacaklarının farkında mıdırlar acaba?

Milliyetçiler, ülkücüler kendilerini yenileyerek çağın gereklerine uygun bir yapılanma ile siyaset arenasında yerlerini almalıdırlar.

Türk milliyetçileri Doğma hareketleri sonlandırmalı, her şeyden önce bilgi denen o iksirli güce sahip olması lazım. Bilgiye sahip olmanın yolu da ilmi kendimize kılavuz etmektir. İlmin kılavuzluğunda ilerlemeyen sosyal hareketlerin doğru hedefe ulaşması beklenemez.

Hırsla siyaset yaparak kendi kusurlarının diyetini başkalarına ödetmeye kalkışanların siyasette hiçbir başarısı söz konusu olamaz.

" Hırs gelir göz kararır, hırs gider öz kararır.."

Siyasette artık müşteri memnuniyeti söz konusudur. Bunu artık bilmelisiniz...

Özellikle bu konuda Sayın Devlet Bahçeli'ye ve herkese büyük sorumluluk ve fedakârlık düşecektir.

Bir olun, beraber olun ve TÜRK gençliğine, atalarımızın emaneti olan, mukaddes topraklarımızı kusursuz teslim ediniz..

GÖKTÜRK ve TÜRKİYE adında iki devlet kuran; Bilge Kağan ve Atatürk yolunda yürüyünüz. Sizden Türk milletinin başka bir isteği yoktur..

Tanrı Türkü Korusun.

Sevgi ve Saygılarımla.