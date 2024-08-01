FARK YARATABİLMEK

Farklı insan olabilmek için üstün yeteneklere sahip olmak gerekir. Tabi ki bu birinci derece de Allah vergisi olup, kişinin kendisini geliştirmesine bağlıdır. Genelde zor şartlarda yetişen insanlar büyük başarılara ulaşabilmektedirler. Bunun içindir ki zor oyunu bozar lafı boşa söylenmemiştir.

Farklı insanların başında ülkemizde T.C. kurucusu M. Kemal Atatürk gelmektedir. Hakkında idam kararı verilmesine rağmen çökmekte olan 600 yıllık bir imparatorluğun yerine çok zor şartlarda T.C. Devletini kurmayı, başarmış ve büyük devrimler yapmış, Milletimizin gönlünü feth etmiştir.

Siyasi tarihimizde büyük zorluklarla karşılaşmış, bütün engellemelere rağmen Cumhurbaşkanı olmayı başarmış merhum Süleyman DEMİREL ve Cumhurbaşkanımız R.Tayyip ERDOĞAN’ da fark yaratmayı başarmış şahsiyetlerdir. Milletimizin güven ve teveccühünü kazanarak uzun yıllar iktidarda kalmayı başarmış farklı insanlardır.

Tabi ki siyasette, iş hayatında, ilimde, sanatta, sporda, basında fark yaratarak başarılı olmuş çok insan vardır.

Son yıllarda üstün yeteneklere sahip önemli başarılara ulaşmış birkaç insandan söz etmek istiyorum.

İş insanı, sanayici, hayırsever, Müteahhitlerin duayeni Sayın İbrahim POLAT vefat etti.

Yüce Allah’tan rahmet mafiret diliyor, kederli POLAT ailesine, sevenlerine iş alemine baş sağlığı diliyoruz.

Kabri nur, ruhu şad, mekanı cennet olsun.

Çıraklıktan başladığı iş hayatında usta, kalfa ve müteahhit ve sanayici olmayı başarmış, birbirinden değerli eserleri ülkemize kazandırmış hayırsever bu büyüğümüz fark yaratmayı başarmış bir insandır.

Vefatından önce gerçekleştirdiği Kasımpaşa’nın çevresini değiştiren PİYALEPAŞA projesi mühendislik ve müteahhitlik harikasıdır. Onun ismiyle yad edilecektir.

Geçmişte vefat eden ENKA Holding kurucusu Sayın Şarık TARA ve Sayın İbrahim POLAT inşaat sektöründe ismi ilelebet unutulmayacak saygı değer bu iki insanı rahmet ve saygıyla anarız.

Akıl yaşta değil baştadır derler,

İsmini hiç duymadığımız Batu Emirhan ARIK Kırgızistan da dünya ya gelmiş matematik dehası gencimiz Türkiye’ye eğitim için gelip İzmir’e yerleşmiş yurt içinde ve yurt dışında bir çok madalya almış Amerikan matematik olimpiyatlarında altın madalya, uluslar arası Caribou İngilizce matematik yarışmasında dünya birincisi 2023 Ulusal Antalya matematik olimpiyatlarında, Türkiye birinciliğinin yanı sıra altın madalya, 2021 Asya okulları matematik olimpiyatlarında altın madalya almış Batu spor ve müzikte de kendini kanıtlamış Nobel ödülü bilim adamı Sayın Aziz SANCAR’ı kendine örnek almış üstün zekalı B. Emirhan ARIK genç yaşta fark yaratmayı başarmıştır. Helal olsun Emirhan Allah’a emanet ol yolun açık olsun.

Spor spikerliğinde 62 yıla varan uzun bir kariyere sahip duayen spor spikeri Sayın Orhan AYHAN GUİNNESS rekorlar kitabına girmeyi başararak fark yaratmıştır. Boksa meraklı olmayan halkımıza M.Ali ve Cemal KAMACI’nın boks müsabakalarını heyecan yaratarak akışkan hitabetiyle boks sporunu sevdirmeyi başarmıştır. Değerli hocamız Cemal KAMACI’nın çoğu müsabakalarını heyecanla izleyen spor seven bir insanım Trakya Grubu Genel Başkanı olarak yılın en iyi spor hocası olarak Sayın KAMACI’ya ödülünü vermekten gurur duydum.

Son olarak tıp hekimlerimizin başaramadığı DMD hastası on yıldır konuşmayan Emirhan ÇAKMAK’ı evde kendine has yöntemlerle konuşmasını okuma yazmayı sağlayan kimsenin tanımadığı Sibel ÖZKÖK hocamızı farklı üstün mezuniyetinden dolayı tebrik ediyoruz.

Helal olsun sana Sibel hocam fark yarattın.

İsrail Devlet Başkanı NETANYAHU’ da 40.000 masum insanın ölümüne sebebiyet vererek fark yarattı.

Lanet olsun böyle insanlara..

Fark yaratan o kadar çok insan var ki değil bu köşede kitaplara sığdırmak dahi mümkün değil gençlere ilham kaynağı olması için bugün ki yazımı buna ayırdım.

Sanatçı, sunucu eski gazeteci merhum Kenan IŞIK’ a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Haftanın güzel sözü;

Herkesin yapabildiğinin en iyisini yapabilmek yetenektir. Ancak kimsenin yapamadığını yapabilmek fark yaratmaktır.

Sağlıcakla kalın.