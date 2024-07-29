ESNAFIN İNSAFSIZLIĞI

İktidara muhalif medyanın esnaf seviciliği sıkmaya başladı….

Erdoğan ve Şimşek’i yıpratacağız diye enflasyonu körüklüyorlar

Sanki tüm girdileri 25 TL’yi geçmeyen lahmacunu 200 TL’den satan onlar değil…

Muhalefet medyası sözde halkçı ama halkın değil esnafın borazanını öttürüyor…

Limonun kilosunu 4 TL’den alıp 100 satana esnaf deniyor…

Muhalefet boşuna zahmet etmesin esnaf hayatının en büyük karlarını yapıyor; elbette oyunu AKP’ye ve de Erdoğan’a verecek…

Sonradan görme ekonomisinin alt temsilcilerinin aç gözlülüğü zorla lütfedilen 2500 lira ile 12.500’!ra yükseltilen gariban emekli 3 milyon 800 bin kişinin katili olmak üzere.

Çünkü onlar yetersiz beslenme nedeniyle ölüme çok yakın…

Ama bu amcalar “din iman- Müslüman adam” diye oyunu yine Erdoğanizm için kullanırsa en çok sevineceklerin başında yine esnaf şürekası geliyor…

Neden sevinmesinler, sümüklü bamya bile cebimize zaman zaman giren 200 liradan bile pahalı…, Yani bamya bile acayip kar ettiriyor.

CHP’li belediyeler ise “Kent lokantası” açarak açları doyururken, maliyetlerini dürüstçe açıklamalı…

Onlarda TUİK gibi girdilerinin kaynağını açıklamıyor…,

Bir şeyi saklıyorsan, ya vatandaşı kazıklıyorsun, ya da kazıklanmasına göz yumuyorsun demektir…

Sonradan görme ekonomisinin ana merkezleri doğal olarak turistik merkezler…

Oralardaki işyerleri ise dublör tutarak, dükkanlarını dolu gösteriyor. Burası dolu galiba kalite yüksek diye oraya dalan sazanlar, dublörlerin aldığı 1500 artı içtikleri içkilerinin parasını da ödüyorlar..

Bir de bunu maliyete ekliyorlar mı bak o zaman şenliğe…

Konuştuğum bir vergi müfettişi “bu yöntem eski bir yöntem” dedi

Merak edilen ise pazarcılar da dublör teyze kullanıyor m?…

Eğer onlarda kullanıyorsa yüksek maliyetin sırrı çözülmüş olur!…

Ve maalesef o v ergi müfettişi bu sanımı da doğruladı…

Elbette bu arada dehşetli bir şekilde esnafa ve esnafın girdisi olmayan maliyetlerini de savunarak arka çıktı…

Bu gidişle kazıklanmaktan kurtulamayacağız..

Yani bu işler bozacı şıracı işi….