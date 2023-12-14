Dünyanın gözü başlayan COP28’de…

30 Kasım - 12 Aralık 2023 tarihleri arasında Dubai, UAE'de gerçeklen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP28), bu yıl 5 Türk sanatçı olarak katılım sağlıyoruz. Benimle birlikte Mehmet Sinan Kuran, Fatma Kadir, Selva Özelli ve İlhan Sayın, "The Future of Power/Enerjinin Geleceği" adlı ortak sergimiz ile konferansta sanat yoluyla mesajlarımızı ilettik.

"The Future of Power/Enerjinin Geleceği" başlıklı sergimizle; doğayla uyum içinde, şoklara karşı dirençli, değişime uyum sağlayabilen, kapsayıcı bir dünya vizyonuna işaret ediyoruz.

Pandeminin başından beri değerli sanatçı dostlarımızla birlikte uluslararası platformda London, NewYork, Mena, Florida, Urban, North Eastern ve Global Climate Week gibi çok önemli konferanslara, çevre haftalarına sergilerimizle kabul edildik. Devamlı olarak konu ile ilişkili müzeler ve yetkililerle temaslarımızı sürdürüyoruz. Hepimizin kişisel sergileri The Havre de Grace Maritime Museum and Environmental Center’da sanat izleyicisiyle buluştu. Aynı zamanda, COP28 Global Resilience Partnership Hub'da, çalışmalarımız Birleşmiş Milletler tarafından kataloglandı.

Bu yıl ki konferans devlet liderlerinin üst düzey katılımıyla her zamankinden daha da ilgi çekici bir hale geldi. Ama bizim ilgimizi arttıran konu, gündemlerine sanat yoluyla toplumları bilinçlendirmek üzere konferansa resmi bir platform oluşturulmasını gündeme getirmeleriydi. Ve an itibariyle bu konu birçok konferansa katılan ülke tarafından imzalanarak kabul gördü. Elbette, sadece imza atmak ile bitmiyor bu işler. Umarız bu çalışmalar, iklim değişikliği konusundaki farkındalığı artırarak, küresel çapta bir değişim ve dönüşüm sürecini tetikler.

COP28 Global Resilience Partnership Hub'da sergilenen eserlerimiz, sanatın gücünü ve etkisini küresel çapta göstererek iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Bu sergilerle uluslararası platformda çalışmalarını sürdüreceklerini ve iklim kriziyle mücadelede sanatın önemini vurgulamaya devam edeceğiz.

Biz 5 sanatçı olarak, kişisel çabalarımızla birlikte hareket ederek sanat yoluyla bu alanda destek vermek için uğraşıyoruz. Uğraşmaya da devam edeceğiz.