DOĞRU SÖYLEYENİ !..

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

Bu söz toplumdaki bir çelişkiyi ortaya koyar: bir yandan insanların doğru olmaları istenirken, bir yandan da doğru söyleyenlerin kimi çevrelerce sevimsiz olduklarını anlatır.

<< Doğru söz acıdır derler, darılma

Her çarlıya anam diye sarılma.>>

Merdüm-i

Filozof Niçe'nin dediği gibi; “Kanla yaz, göreceksin ki kan ruhtur.” Şeklinde ifade edilebilen, ruhumuzun derinliklerine seslenen yazılar yazmak isterim.

Eh kim bilir belki yarın belki yarından da yakın olur !

Belki de; bu hızlı gelişmeler ve değişim içinde, bu kültür karışıklığı içinde yaşamayı, mutlu olmayı öğrenmeye vakit bulamadan yaşlanıp göçeceğiz bu dünyadan...

Tarih boyunca peygamberler, filozoflar, liderler insanların mutluluğu için yollar aramışlar, düşünmüşler, söylemişler, yazmışlar.

Bazen yollar birbirine zıt olmuş, çoğu zaman zıt sanılmış, mutluluğa götüreceği sanılan prensipler için savaşılmış, insanlar mutluluk için birbirlerini öldürmüşler, mutsuz olmuşlar.

Ekseri birbirleri ile savaşan topluluklar Müslümanlar. Ölen de Müslüman, öldüren de Müslüman..

Her ikisi de Allah Allah diye birbirlerini öldürdükleri gibi... Bir de Allah adına savaşıyoruz, Allah'ın ordusu demiyorlar mı? Sanki Alemlerin sahibi olan Yüce Allah'ın sana ne ihtiyacı olabilir. Aslın da günah işliyorlar da farkına varmak da istemiyorlar...

Birde tarihe adını kanlı terör devleti yazdıran bir İsrail var, çocuk, yaşlı, genç, kadın, hasta demeden katliam yapan. Bunlar da Allah'a nasıl hesap verecek? Onu da Allah bilir..

Anarşi ile disiplin, savaşla barış ve diktatörlükle demokrasi arasında, insan nesli akıp gitmiş. Bizim zavallı dediğimiz insan kendini mutlu bilmiş, imrendiğimiz ve her şeye sahip olanı ise intihar etmiş.

Fazileti bütün dünyaya anlatmak isteyen eski insanlar, önce kendi memleketlerini düzene koydular.

Memleketlerini düzenlemek isteyenler, kendi ailelerine, iyi olmayı öğrettiler.

Ailelerine iyi olmayı öğretmek isteyenler, önce kalplerini düzelttiler.

Kalplerini düzeltmek isteyenler, düşüncelerinde samimi oldular.

Düşüncelerinde samimi olmak isteyenler, bilgilerini yükselttiler..

Bunları anlatmak ile konuyu nereye getirmek istiyorum. Bir korunma, bir müdafaa ideolojisi olan bugünkü milliyetçiliğimiz, her şeyden önce Türkiye'yi yükseltmeye yönelmekte; çok ileri olan milletler ailesi içine şerefle girebilmeyi, eşit haklarla yaşamayı hedeflemektir.

İnsanın, hiç ölmeyecek gibi çalışması nasıl esas alınmışsa, milletlerinde, kendi hususi şartlarda yaşaması, programlar çizmesi onun gibidir.

Elimizde en büyük sermaye ve kuvvet olan insanımızı çoğaltmaya birinci sınıf haline getirmeye, insanları bir düzgünlük ve tutarlılık içinde birleştirmeye, bir kalmanın yolu bulunmalıdır.

Yoksa insanımızı çoğalmak meselesi <<dökme su ile değirmen döndürmek>>

sayılacak, damla, damla veya kitleler halinde başka ülkelerden insan getirip katmakla, mümkün olacağına, aklım ermiyor. Bu gibi projeler, entrika ve tuzaktan başka bir şey olamaz...

Çokluk meselesi, kayıtsız, şartsız Türk medeniyetini teşkil eden evlatlardan olmalıdır.

Kalın Sağlıkla...

Tanrı Türkü Korusun.

Sevgi ve Saygılarımla.