DİRİ BİR GÖNÜL

Kainattaki her şeyin, herkesin yaratıcısı olan yüce RABB'IMIZ İnsanların her birine kendi RUHUNDAN üfledi ve Onlara kendilerinin takdir ve mizaçlarına uygun ayrı ayrı KADERLER çizdi. Onları kendisine sorumluluk sahibi HALİFELER seçti. Her birini ömürlerinin sonunda ÖLÜMLE kendisine döndürecektir. Bu genel bir durumdur, herkes için Allah'ın değişmeyen kanunudur. Genel durum bu olunca; kendilerini DEV aynasında görerek kural-ölçü tanımayanlar, istediğimi yaparım KİBRİ içerisinde olanlar da, bütün kimsesizler ve garipler de ,hiç kimse açıkta kalmadan ister istemez vakitleri gelince Rabb'lerine döneceklerdir.

Kâinatın içerisinde bir varlık olan insan için ölüm kaçınılmazsa, Dünyevi ihtiraslar için bazı makam ve yerlere, mevkilere gelebilmek adına, bu denli Azgınlıklara, İnsanların gönüllerini kırıp dökmeye, kalpleri incitmeye, Gönül sahasını İMHA etmeye gerek var mı? sorusu ortada durmaktadır

İnsanlar birbirlerine bu denli insanlık ve âhlâk dışı davranmayıp, Karşısındakini YÂR olarak görmeyi denese, dertlerine, üzüntülerine, Ortak olmayı, derman olmayı öne alsa ve düşünse, Dayanışma ve yardımlaşmayı İLKE kabul ederek tercihini ortaya koysa bir şey mi kaybeder? Sorusu da ortada durmaktadır.

Mes'elelere bakış açısı bu Olunca, O zaman İnsandaki SORUMLULUK duygusunun sahaya sürülmesi akla gelmektedir. Bunun için de ;1-Nefsin insana yaptırmak istediği bütün yanlışlıklardan sıyrılmak lazım gelir. 2-Diri bir gönüle sahip olmak, Allah'a teslimiyetle Kulluğun tadını çıkarmak için Nefsi öldürmek gerekir.

Her insan yaşadığı anı mutlu ve huzurlu yaşamak ister. İstikbal için de aynı duygulara sahiptir. Bu hedef için, KÖTÜ huylar olmamalı, İçine düştüğü her türlü iyilik ve güzellik dışılıklardan ölmeden önce kendisini kurtarmalıdır. Bunların yerine TAKVA(SAKINMA) ,Korunma, elbisesini kuşanacak kâmil bir bakış açısını içselleştirmelidir.

FUSSİLET:30)Haberiniz olsun ki; "Rabb'ımız Allah'tır" deyip sonra da DOĞRU yola gidenler yok mu, Onların üzerlerine MELEKLER iner ve derler ki: "Korkmayın-Üzülmeyin" Vâd olunup durduğunuz CENNET'E sevinin.

Rabb'ımız! bizleri şuurlu-bilinçli-iradesini Hakk'tan, doğrudan yana kullanan, iyiliklere motor, Kötülüklere fren olacak şekilde yörüngene Sok, Adalet ve Merhamet üzere dizayn eyle, Affını, merhametini, yardımını hiç bir zaman üzerimizden çekme. Amin. Amin. Amin...

Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar Allah'a emanet olunuz. Grb.K.S.