ÇOCUĞUM BUNU NEDEN ÇİZDİ?

Çocuklarınızın sadece aktivite ya da oyun olarak yaptığı çizimler onların ruhsal durumları hakkında size çok fazla ipucu veriyor olabilir. Çocuklar genellikle dış dünyayı çizerek, boyayarak keşfederler. Ve daha henüz konuşamıyorken sözle ifade edemediklerini bu şekilde dışa vururlar. Sanatın insan psikolojisi üzerindeki etkisi, tarih boyunca üzerinde araştırmalar yapılan bir konudur. Çocukların sanatla olan ilişkisi de psikolojik açıdan incelendiğinde birçok olumlu etki gösterir.

Bir sanat dalıyla ilgilenmeleri; fırça, boya ve kağıt gibi materyalleri kullanmaları çocukların yaratıcılık, hayal gücü, özgüven ve duygusal sağlıklarını geliştirmelerine, daha yaratıcı düşünmelerine ve kendilerini daha iyi ifade etmelerine yardımcı olur. Bu nedenle, çocukların sanat yapmaya teşvik edilmesi, sağlıklı bir psikolojik gelişim için önemlidir. Sanat onların duygularını ifade etmelerine ve duygusal dengeyi sağlamalarına yardımcı olur.

Çizdikleri resimleri, psikolojik açıdan inceleyerek çocuğun duygu durumu, zeka düzeyi, kişilik özellikleri, sosyal gelişimi ve diğer pek çok faktör hakkında ipuçları edinebilirsiniz.

Resimlerinde sıklıkla çizdikleri figürler ve nesneler, bize onların ilgi alanları hakkında bilgi verebilir, kullandıkları renkler ve şekiller duygu durumunu yansıtabilir. Mesela, karanlık renkler ve keskin hatlar, çocuğun mutsuz ya da kaygılı olduğunu gösterebilir. Yine çizimlerinden çocukların gelişim düzeyleri hakkında da fikir edinebiliriz. Çocukların resimlerinde insan figürlerini çizmeye başlamaları, sosyal gelişimlerinde bir aşama olarak görülebilir. Çocukların aile bireylerini çizimleri, aile dinamikleri hakkında da ipuçları verebilir. Aile bireylerini çizerken kullandıkları renkler, şekiller ve figürler, onlarla olan bağlarını, ne şekilde konumlandırdıklarını, duygusal durumlarını ve aile ilişkileri hakkında bilgi verir.

Eğer çocuk anne-baba figürlerini ayrı çiziyorsa mutsuz bir evlilik veya boşanma durumu olabileceğini ifade ediyor olabilir. Koyu renkler kullanarak ebeveynlerini çizen çocuklar, mutsuzluk, kaygı ve korkularını ifade ediyor olabilirler. Aynı bakış açısıyla canlı renkler kullanarak ebeveynlerini çizen çocuklar; sevgi, mutluluk ve güvende hissettiklerini ifade ediyor olabilirler. Örneğin, çocukların aile bireylerini çizimlerinde çizgi kalınlıkları, figürlerin büyüklükleri ve şekilleri, duygusal ilişkiler hakkında önemli ipuçları sağlayabilir. Ebeveynlerini büyük ve güçlü çizen çocuklar, güvenli bir bağlanma ilişkisine sahip olabilirken, küçük ve zayıf çizen çocuklar, aile ilişkilerinde kendilerini güvensiz ve korumasız hissedebilirler. Ya da figürlerin kendilerine olan uzaklıkları da bize fikir verebilir. Örneğin çizimdeki kişi kendisine uzaksa o aile bireyine duyduğu kaçıngan tavrını sembolize edebilir. Genellikle mutlu aile tablosu çizen çocukların resimleri incelendiğinde çoğunun eşit boyda ve hemen hemen eşit uzaklıklarda olduğu görülür.

Çoğu incelemeye göre:

*Canavar figürleri, minik kafalar ve el olmayan çizimler GÜVENSİZ bir çocuğu,

*Bulut, yağmur, uçan kuşlar ve gözü olmayan insan figürleri ENDİŞELİ bir çocuğu,

*Büyük eller, dişler, uzun kollar ve şaşı göz çizimleri KIZGIN bir çocuğu,

*Büyük rakamlar, boyunsuz insan figürleri ve asimetrik uzuvlar DÜRTÜSEL bir çocuğun iç dünyasını yansıtıyor olabilir.

Yine de bu çizimler sadece bir gösterge olarak kullanılmalı, kesin bir tanı ve yargılama yapılmamalıdır. Tüm bunlar yorumlanırken pek çok faktör değerlendirilmelidir. Çocuğunuz çok fazla çizgi film izlemiş oradaki görselleri de kopyalıyor olabilir. Hiçbir veri tek başına yeterli değildir. Siz çocuğunuzun resmine ilk baktığınızda ne görüyorsunuz. Hissettiğiniz şey neşe mi yoksa hüzün mü? En geçerli veri sizin gözleminiz ve ebeveyn olarak içgüdüleriniz. Umarım sanatın iyileştirici gücü ile neşeyle büyüyen yetenekli nesillerle karşılaşırız.