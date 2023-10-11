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ARZU ARAT YENİCİL

ARZU ARAT YENİCİL

ÇALIŞAN EMEKLİ NEDEN ÇALIŞIYOR?

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Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası emeklilere müjde verdi.


Emeklilerin yaşadığı sıkıntıları çok iyi bildiğini, gerekli talimatları verdiğini hatırlatan Erdoğan, emeklileri rahatlatacak yeni bir karar aldıklarını söyledi.

Acaba yaşanılan sıkıntıları gerçekten gören birileri var mı? Yaşlı bir emekli için çalışmak kolay mı? Onlarla aynı yaştaki yabancılar dünyayı gezmek için Türkiye’de tatil yaparken…

Bu insan ev kirası, yeme içme masrafıyla cebelleşirken hiç mi istemez kendisi ailesi için istediği bir şeyi almayı. İsteyebilir ama alamaz!

Bence erken yaşta emekli olanlar için durum daha vahim. Çünkü okuyan çocukların bitmek bilmeyen okul masrafları, evlatları sağlıklı beslensin diye yapılan market alışverişleri, beslenmeleri, etkinlikleri derken tek maaşla bunları yapabilme ihtimali nedir? Sıfırdır.

Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.

Peki bu ödeme çalışanlara neden verilmiyor? Çalışanlar hobi olarak mı ya da paralarına para katmak için mi çalışıyor dersiniz?

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