ÇAĞDAŞ KÜLTÜRE YÖNELİŞ

Harf İnkilâbı :

Harf inkılabı eski Arap harflerini, yeni Türk harflerine çevirmekten ibaretmiş gibi dar düşünce içerisinde görmemeliyiz.

Harf devrimi demek, Türk Milletinin çağdaş uygarlığa yetişebilmesi için okuma kapılarının ve yollarının açılması anlamını taşır. Uygarlık yolunda ilerlemek, ilme yönelebilmek ve kısacası ATATÜRK'ün inkilâp, ilke ve hedeflerini kavrayarak anlamak ve gereğini yapmak, ancak okumakla mümkündür.

Eski ve yeni harflere göre okuma, yazma oranını !

Eski, %3-4 olan okur yazar oranı, Cumhuriyetten sonra %80'e çıkması...

Kız çocuklarını okula göndermeme hangi dar kafalı insanlardan olabilir?

Tabi ki hurafeci cambazlardan..

(Sakın ha kız çocuğunu okula gönderme, kâfir olur.) Buna karşılık da Peygamberimiz;(İlim elde etmek bütün kadın ve erkek müminler için farzdır.)

Kur'an da Peygamberimize ilk tebliğ edilen âyeti okuyalım: ( İkre Bismi Rabbikellezi Halek) yaratan Rabbinin ismiyle oku. ( Alâk suresi 1nci âyet).

Ayrıca ( İkre ve Rabbükel Ekremü) yâni oku Rabbin en büyük kerem sahibidir diye buyurmakta ve ( El lezi Alleme bil kalem) diyerek kalemle öğreten deyimini kullanmaktadır. ( Alâk süresi 3. Ve 4. Âyetler)

ATATÜRK'de ( Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.) demek suretiyle okumanın önemini göstermiş ve ilim ocakları olan Üniversiteleri açmıştır.

Atatürk'ün Milli Eğitim Politikası :

ATATÜRK diyor ki ;

" Arkadaşlar, büyük dâvamız, en uygar ve en zengin ulus olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde temelli bir devrim yapmış olan büyük Türk Ulusunun dinamik idealidir. Bu ideali en kısa zamanda başarmak için, fikir ve hareketi beraber yürütmek mecburiyetindeyiz.

Bu teşebbüste başarı, ancak türeli bir planla ve en rasyonel tarzda çalışmakla mümkün olabilir. Bu sebeple okuyup yazma bilmeyen tek vatandaş bırakmamak; memleketin büyük kalkınma savaşının ve yeni çatısının istediği teknik elemanları yetiştirmek, memleket davalarının ideolojisini anlayacak, anlatacak, nesilden nesile yaşatacak fert ve kurumları yaratmak; işte bu önemli ilkeleri en kısa zamanda temin etmek Milli Eğitim Bakanlığının üzerine aldığı büyük ve ağır mecburiyetleridir."

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Kardeşlerim ; yüzyıllar boyunca İmparatorluğumuz bilim ve bilgelik kudretini temsil eden Osmanlı medreseleri; git gide tutuculuk yuvaları haline gelerek ulusun ilerlemesine engel olmuş, ilimlere sırt çevirerek , dinsel eğitime önem vermişlerdir. Bunun neticesinde koskoca İmparatorluğun sonu da hazırlanmıştır...

Batı eğitim kurumlarında öğrenci ilk yıllardan başlayarak kaynak kullanmaya, çok kitaptan öğrenmeye alıştırılır. İlerleyen sınıflarda giderek temel kitaplar yanında değişik kaynaklarla öğrenme yerleşir. Üniversiteye gelindiğinde artık tek ders kitabı kavramının yerini bir dizi kaynak kitap alır.

Batı kültüründe öğrenme, bir sanat, bir meslek öğrenmeye, o meslek için bilgi,beceri kazanmaya; daha doğrusu üretime yöneliktir. İnsanlar ilk gençlik yıllarında yönlerini belirleyip o doğrultuda eğitim görürler.

Öğrenme sürecinde kişinin o mesleğe eğilimi, beceri ve yatkınlığı ağır basar. Sosyal zeka ya da sayısal zeka üstünlüğü yalnızca meslek seçimi için bir araçtır.

Bizde ise tam tersi ! Acaba din dersine imam tayin etsek mi?, acaba müfredata Arapça ders koysak mı ?, Ya yetkili kardeşlerimiz, bırakın bu egoları veya iyi görünme işlerini de ilim, bilim adamı yetiştirmeye, yönlendirmeye çalışın ki devletimiz ebed olsun... Biliniz ki bu devlet gençlerimizin omuzlarındadır.

Tanrı Türkü Korusun.

Sevgi ve Saygılarımla.