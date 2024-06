BUGÜN NE YAZILIR NE KONUŞULUR

Dünya-İnsanlık-Müslümanlar-Hiristiyanlar-Türkiye-Amerika-Avrupa-Araplar-İran-Çin-Rusya-Nato-BM-Ünesco-v.b....Birliktelikler-Devletler-Teşkilâtlar mı.

YOK YOK YOK. Hiç biri değil. Belki günümüzdeki, çok azı hariç, hepsinin aşağıdaki ORTAK özellikleri:

-Korkaklığın ZİRVE yapması –Kalplerin körelerek duyarsızlaşması –İnsanlık değerlerinin kaybolması –Adaletin Çürümüşlüğü —Hukukun göklerde dolaşması —Merhametin kayboluşu –Mazlumların çığlıklarına SAĞIR,DİLSİZ,BAKAR KÖR kalınması –Âhlâkı DEFİNENİN toprak üstüne çıkamaması–Kaos İçerisindeki genel düzensizlik —Çok şeyin Yalan ve manipuleyle dizayn edilişi –Kör ümitlerle insanlığın oyalanması –İcraatsız sözlerle nizamın sağlanamayacağı – Dünyevi çıkarlar adına gardların bir türlü alınamadığı – Bir araya gelinerek bir ufuk tayininin oluşturulamaması Ağırlıklı öncelik arzeden konular. Bunlara matuf GAZZE-FİLİSTİN KONUŞULABİLİR. Pek tabi ki Dünyadaki diğer olumsuzluklar da.

Zehirli hayvanlar karışımıyla teşekkül etmiş, DOMUZ görünümlü, Kaziplerin en soysuz YALANCISI,ZALİMİ, İnsanlığın huzur ve BARIŞI adına Kâinatın yaratıcısı yüce Allah'ın koyduğu İLKELERI tanımayan, asla emellerine ulaşamayacakları arz'ı mev'ud hayalleri adına çoluk çocuk kadın genç yaşlı demeden Savunmasız SİVİLLERİ öldüren Dünyanın bir no’lu TERÖR ÖRGÜTÜ Siyonist İsrail ve Onu Dünyanın başına bela eden İNGİZLER konuşulup yazılabilir. Domuzların güvenliğini koruma adına destekleyen ABD-BATI Dünyasının ana OMURGASINI teşkil eden Devletleri ve Onlara uşaklık yapan her türlü satılmışlar konuşulabilir, yazılabilir.

Bir de Bundan sonraki acil EYLEM PLÂNLARININ yazılıp konuşulması gerekenleri yazılıp konuşulabilir.

Acil Sonuç alınabilecek ve devamlı gündemi meşgul edecek, her yönü, en ince şekilde düşünülmüş, mümkün olduğu kadar süratle, bir çok devletin, kurum ve kuruluşun da katılımı sağlanacak şekilde ,birlikte açıklandığında" İŞTE BU" denilerek umudun yeşerdiği bir GAZZE eylem planı yazılıp konuşulabilir. Böylece Gazza’de kaybedilen İnsanlık Ruhu yeniden umuda yürür.

Yaklaşık sekiz aydan beri kayıplarla birlikte belki de 150 bine yakın insan öldürüldü. Bu yetmezmiş gibi gece yarısı uykudayken çadırlarında 250 ye yakın insan fosfor bombası atılarak diri diri yakıldı. Bu durum mutlaka önlenmelidir. Bu ateş söndürülmeden, her insan, her Müslüman'ın rahat uyuması, işine rahatça gitmesi, bu zulüm EŞİĞİNİ aşmak için yapması gereken her şeyi yapmaması Allah'ın gazabını üzerimize yönetmeyi doğurabilir.

İnsanlığa düşen görev; kulluğunun İDRAKİNDE olarak, Dünyeviliğin TUTSAĞI olmadan gerçek ÖZGÜRLÜK içerisinde hem kendisinin hem tüm insanlığın yaşamasına katkı sunmaktır.

Bu durumdan başka türlü çıkmak zordur. Hep birlikte SORUMLULUKLARIMIZI en etkin şekilde kullanarak,2.5 milyon insanın yok edilme stratejisini çöpe atmak zorundayız. Başka türlü Allah kalplerimize İmanı YAZMAZ.

CUMA BAYRAMINIZI TEBRİK EDERİM.SELAMLAR,ALLAH'A EMANET OLUNUZ. Grb.K.S.