BOZKURTLARIN ÇİLESİ

Niceleri geldi, neler istediler;

Sonunda dünyayı bırakıp gittiler.

Sen hiç gitmeyecek gibisin değil mi ?

O gidenler de hep senin gibiydiler.

( Ömer Hayyam )

Türklük kutsal emanettir, yaşattılar,, Yaşatacağız..

Değerli yeni gün okurları; yakın zamanda Sayın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerindeki dil sürçmesi mi , yoksa doğru mu telaffuz etti bilinmez ama bazı art niyetli kişiler kendilerine konu çıkarmak ve onu çeşitli senaryolar ile servis etmekten geri durmuyorlar.

Ne var bunda !..

Bunu yaygara haline getirmekten ne elde edecekler acaba?

Bazı eleştiriler normal olabilir ama Vatan ve Türkçülük üzerindeki duyarlı davranışlardan size ekmek değil, bir damla su bile çıkmaz..

TÜRKEŞ: " TÜRKİYECİLİK FİKRİNİ SAVUNUYORUM"

Sayın; Hulusi Turgut'un kaleme aldığı, Türkeş'in anıları, Şahinlerin Dansı kitabından 24 Ocak 1962 tarihini taşıyan ve Hindistan'dan, Orhan Erkanlı'ya hitaben kaleme alınmış mektuptan kısa bir alıntı yapayım..

Sevgili Kardeşim Erkanlı;

Bahsettiğim Turancılık, Komünizm ve Gericilikle ilgili bazı şeyleri açıklamakta fayda görmekteyim. Türk fikir hareketleri tarihine göz atılacak olunursa , başlıca şu cereyanlar görülür :

a. İslâmcılık ve İslam Birliği Fikri ; Çok eskiden beri tâkip edilmiş ve tahâkkuk ettirilmeye çalışılmış olan fikirdir. En son İttihatçı triyomviraya dahil bulunan Talàt Paşa ve Enver Paşa ( aynı zamanda Turancı) ayrıca Sadrazam Sait Halim Paşa ve daha birçokları bu fikre taraftardılar.

b. Osmanlıcılık Fikri ; İttihatçılar'dan Cemal Paşa bu fikri benimseyenlerin başında idi. Osmanlıcılık, İmparatorluk içinde bulunan Arap, Arnavut, Rum, Ermeni, Bulgar herkesi bir millet haline getirme ve böylece Osmanoğlu Hanedanı'nın etrafında bir Osmanlı Milleti yaratarak İmparatorluğunun mülki bütünlüğünü muhafaza etmeyi hedef edinmişti. Bu hayâl, Tanzimatçılar tarafından ortaya atılmıştı.

c. Türkçülük, Turancılık ve Pan Türkizm Fikri;

Türk'ten başka milletlerin bize katılmasındaki imkânsızlığı gören Türk aydınlarının, Türklerin birleştirilmesini uygun bir hâl tarzı kabul etmelerinden meydana gelen Türkçülük, Turancılık ve Pan Türkizm gibi fikir cereyanları vardır. Bunu benimseyenler arasında Ali Süavi, Şair Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp Enver Paşa gibi şahsiyetler göze çarpar.

ç. Türkiyecilik Fikri ; Bu fikir, Birinci Cihan Harbi Sonunda Ortaya çıkmış olup, başta Atatürk olmak üzere bir çok Türk aydınları tarafından benimsenmiş ve uygulanmış olan fikirdir. Bizim de benimsediğimiz fikir budur. Türklüğün yeğâne varlığı olan Türkiye'yi her çeşit macera ve riskten koruyarak modern uygarlığa ulaştırmak gayesini güder.

Türkiye dışında bulunan Türkler hakkında iyi temenniler beslemekle beraber onların mukadderatını kendilerine ait bir mes'ele kabul eder. Ancak, Balkanlar'da ve diğer yerlerde bulunan Türklerin anlaşmalar ve kendi iç kanunlarımız gereğince Türkiye'ye göç etmelerini kabul eder ve onları öz kardeş olarak bağrına basar.

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* Türkeş'in daha sonraki beyanlarında, İslamiyeti yaymak ve dikta ettirmek gibi bir ideallerinin olmadığını söylemiştir. Çok doğru Çünkü din devamlı teşhir edildiği zaman, inanç kaynağını kurutur. Ayrıca çok kültür ve medeniyet sahibi Türklerde birçok inanç çeşitliliği vardır. Türkler tarihinde 8-9 din inancına sahip medeniyet taşıdır.

"Din bir vicdan konusudur. Herkes, vicdanının buyruğuna uymakta serbesttir."

Mustafa Kemal Atatürk,1925

* Öyle ki Turan fikri; gelişmiş ülke normlarına göre entelektüel olarak , ayrı ayrı devlet şeklinde cereyan edileceği ve aynı millet, ayrı devlet olacakları bilinmelidir. Yeni nesil Türk kardeşlerimize mutlaka öğretilmelidir.

* Şimdi ise biz Cumhuriyet çocukları her ne kadar iyi kötü olaylar olsa bile tarihimiz ile övünmeliyiz ama ders de çıkarıp aynı hatalara düşmemeliyiz. Bu Osmanlıcılık fikrini ortaya atanların çoğu, hiç birşey bilmeyen hayalci takımlardır. Nasıl ki hurafeler ile yaşıyor ise öyle fikirleri vardır. Bu teknolojik asırda, yeni dünya düzeninde öyle teokrasi yönetim olması mümkün değildir.

Bunlara özlem duyanların kim oldukları ve neye hizmet ettiklerini Türk milleti biliyor.

Tanrı Türkü Korusun.

Saygı ve Sevgilerimle.