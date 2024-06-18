Bu hafta yoğun ve keyifli geçti. Yeni sergim “ReBirth-Kayıp Parça Kimde?” Evrim Sanat Galerisi’nde 4 Temmuz’a kadar devam edecek. Bayram tatilinin yaklaşmasıyla birlikte sıcakların da bastırması ve okulların kapanmasıyla öğrencilerin sınav maratonlarının sona ermesine denk gelen bir dönemde sergi süreci oldukça keyifli geçiyor. Evrim Sanat Galerisi; benim için sergimi çok özel kılan bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Ve Evrim Sanat Galerisi’nde Psikolojik Danışman & Yönetici Koçu & Yazar Nesrin Dosdoğru’nun yeni kitabı “Babalarla Saklambaç” isimli kitabının imza günü etkinliği için bir araya geldik.

Nesrin hanımı tanıma fırsatı buldum ve akışın bizi bu kadar güzel bir araya getirdiği düşüncesine tesadüf demeyi tercih etmiyorum. Çünkü doğru ve güzel insanların hayat yolculuğunda mutlaka karşılaştıklarına inanıyorum.

Temelde farklı referanslar üzerinden hareket etsek, sözümüzü farklı disiplinlerde paylaşıyor olsak da ortak payda da buluştuğumuz aşikardı. Size Nesrin Dosdoğru’nun yazar kimliği ve kitabı hakkında kısaca bilgi aktarmak istiyorum.

Tecrübesini ve bilgi birikimini ebeveyn-çocuk ilişkilerine fayda sağlayabilmek amacıyla eser yazmaya karar vermiş, 2016 yılında “Annelere Masallar” adlı ilk eserini yayınlamış. Daha sonrasında “Mandala ile Terapi” eserini kaleme almış. Ve güncel olarak “Babalar ile Saklambaç” adlı eserini ile okuyucusuyla buluşuyor. Ben kendisi ile yeni tanıştım, imza gününe yoğun ilgi gösteren okuyucularıyla sohbet etme fırsatı buldum. Bir yazar okuyucudan fazlası oluşmuş aralarında. Galerideki pozitif enerji paylaşarak nasıl çoğaldığını nasıl kelimelerle anlatabilirim bilemiyorum.

Size kısaca kitaptan bahsetmek istiyorum. Roman babayla kızın fiziksel olarak saklambaç oyunu oyması gibi bir durum yer almıyor. Roman, daha çok babalar ve kızları arasındaki duygusal ve psikolojik ilişkileri, içsel çatışmaları ve aile içi dinamikleri konu alıyor. Zehra ve Öykü’nün hikayeleri üzerinden, babalarıyla olan ilişkilerini, beklentilerini ve bu ilişkilerin hayatlarındaki etkilerini keşfetmelerini anlatıyor. Saklambaç oyunu, burada metaforik bir anlam taşıyor; babalarla olan ilişkilerdeki saklanan duygular, söyleyemedikleri ve bastırdıkları düşünceler üzerine yoğunlaşıyor.

Selfie Yayınları tarafından yayınlanan “Babalar ile Saklambaç” ‘a alokitap’tan temin edebilirsiniz.

Sevgiyle Kalın…