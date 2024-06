ANAYASA ÇALIŞMALARINA DAİR-2

Kâinat yaklaşık on milyar yıl önce yaratıldı. Bunu bugün bilebiliyoruz. Yaklaşık ellibin yıl öncede insan dünyaya geldi. On milyar yıllık tarihi, insan sayesinde bilinir olmuştur. Kainatın yeryüzündeki hakimi de Halife insandır. Yeryüzü insanlık için yaratıldığından, yapacağımız her işte insanlığın huzur ve mutluluğunu da hesaba katmak zorundayız. Bunun içindir ki, yapacağımız Anayasa içerisinde bütün insanlığa hitap edecek maddeler bulunmalıdır. Atalardan miras alınan herşeyi imar ve inşa ederek, gelecek nesillere bırakmak gerekir. Hiçbir insanı yeryüzünü imha, tahrip etme hakkı, yoktur. Tahriplerin önünün kesileceği yaptırım maddeleri de Anayasa maddeleri arasında yerini almalıdır.

Herkesin, her topluluğun HAK sınırı başkalarının HAK sınırıdır. Herkes kendine yapılanı karşı tarafa yapma hakkına sahip olmalıdır. Kimse kimseye tahakküm edemez. Adalet-Eşitlik ve kısas ilkeleri de bu genel ilke içerisinde olmalıdır. Hak ve Hürriyetlerin hudutunu HAKEMLER çizmelidir. Herkesin bir HAKEMİ olmalıdır. A kişisinin seçtiği hakem, B kişisinin seçtiği hakem NİZALAR durumunda ikisinin ortaklaşa seçtikleri C Baş hakeme tahkikat için sunarlar. Üç kişinin mahkeme oluşturduğu MAHKEMEDEN çıkacak karar tarafları bağlar. Bu karara uymayanlara EŞKİYA muamelesi yapılır. Bu sebeptendir ki eşkiyaların ayrıca bir, insan haklarında yeri yoktur.

Yeryüzü insanlığındır. Onu kollama ve koruma görevi günceli yaşayanlarındır. Dolayısıyla herkes istediği ülkelere pasaportsuz gidebilmeli, Gümrükler sıfırlanmalıdır. Gümrüklerde sadece kontroller yapılmalıdır. İnsanlığın uyması gerekenler; anlaşmalardır, mutlaka uyulmalıdır. İnsanlık anayasasında hiç bir madde insanlık haklarına aykırı olmamalıdır. Devletleri birbirine ZORLA bağımlı kılacak hiç bir anlaşmanın hükmü yoktur. Bu durum Milli hakimiyet ilkesine aykırıdır. İnsanlık hakları tam uygulanan yerlerde, herkes her ülkeye girip-çıkabilir. Gümrükler ve Vizeler yoktur artık. Pasaporta bağlanmış olan herşeyde insan hakları uygulanmıyor demektir.

İnsanlığın ortak bir ORGANİZASYONU olmalıdır. Bu, ilimde ekonomide ve dinde olmalı, siyasette ise daha ziyade paralı güvenlik teşkilatı kurulabilir. Anayasaların yapıları sağlıklı bir zemine oturtulmalıdır. Güce dayalı hiç bir şeyin maddeleştirilecek anayasa içerisine sokulmaması gerekir. Ekseriyet imtiyaz v.b. şeyleri HAK sebebi saymak. İşler böyle yürürse, Doğal Hukukun dengesi bozulur. İnsan hakları yara almış olur. İnsanlık Anayasası dediğimiz de; Yakınların-komşuların-milletlerin-devletlerin. Uluslararası toplumların herkesin aynı gemi içerisinde olduğu bir GÜVENLİK şemsiyesinde bahsediyoruz. Meclisler insanlığın güvenliğine hâlel getirebilecek her maddeyi değiştirebilir. Hukuk da şahısların milletçiliği diye bir kavramda yoktur.

Selam ve saygılarımla Grb. K.S.