ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN ANILARI (1) ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN ANILARI (1)

Yayınlanma Tarihi 14.10.2024 10:47 — Son Güncelleme 14.10.2024 10:47

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Milliyetçi kesimi, dogma fikirleri olan kişilerin arkasından sürüklemek Türklüğün tahribatına önayak olmak demektir... Bakınız Necip Fâzıl'ın ihtilâl önerisi üzerine, Başbuğ Alparslan Türkeş'in cevapları: TÜRKEŞ: " Şimdi size bir başka ilginç olayı anlatmak istiyorum. Merhum Necip Fâzıl Kısakürek'le dosttuk, iyi tanışıyorduk. Benimle başbaşa görüşmek istemiş. Araya, o tarihte Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Altınsoy'u koymuştu. Ben de görüşmekten kaçınıyorum. Çünkü Necip Fâzıl Bey'i, biliyorsunuz bazı görüşleri bana aşırı geliyor; ondan dolayı da yani fazla angaje olmak istemiyorum.

Neticede, Altınsoy bir gün bana dedi ki: --' Efendim, benim evde bir yemek düzenleyelim, bir öğle yemeği. İkiniz oturun, başbaşa konuşun. Altınsoy'un bu teklifini kabul ettim. Yemek yedik ve üstadla kaldık başbaşa. Şimdi üstad bana dedi ki: - ' Sizin, Silâhlı Kuvvetler'deki taraftarınız, gücünüz ve gençlik içindeki taraftarlarınızla, benim Büyük Doğu Derneği'ndeki gücümü bir araya getirirsek, bu memleketin idaresini ele alabiliriz.'

Ben üstada şunları söyledim: - ' Üstadım, biz bir kere 27 Mayıs'a karıştık. O da istediğimiz gibi gitmedi. Başımızdan binbir dert geldi geçti. Şimdi memleket artık demokrasiye kavuştu. Siyasi partiler var, TBMM var, Meclis'ten güvenoyu almış olan meşru bir Cumhuriyet Hükümeti var. Memlekete hizmetimizi parti yoluyla yapacağız. Böyle tartışıyoruz. Üstad, yine aynı lafları tekrarlıyor. Üstâdın tekliflerini kabul etmedim, ' Hayır demokrasiyle hizmet edeceğiz', dedim. Üstad, sonunda kızdı, müthiş bir öfkeye kapıldı. Ve bana hitaben şunları söyledi:

- ' Türkeş, Türkeş, sen betondan bir küre yaptırsan, onun içine girsen, kapansan ve kapısını da betonarme ile ördürsen, daha sonra 'Ben artık dünya ile alâkamı kesiyorum, bu beton kürenin içinde ömrümün yettiği kadar yaşayacağım' desen, hiç kimseye inandıramazsın. Senin gücünü, kudretini herkes biliyor. Senin ne düşündüğünü de tahmin edebiliyorum. Sen, bir an önce iktidar olmak peşindesin. Boş durmayacağını da herkes biliyor.' Üstâdı dinledim ve şu cevabı verdim: - ' Yanılıyorsunuz üstadım, böyle bir şey hiçbir zaman olmayacak. Ben hesabını yaptım, durum değerlendirmesi yaptım. Benim için her şeyden önce esas olan Türkiye'nin menfaatidir, Türkiye'nin varlığıdır. Ben, Türkiye'nin varlığı üzerinde kumar oynamam, onu kabul etmem. Onun için, dediğiniz yollarda bir yarar görmüyorum. Bir ihtilâl olarak 27 Mayıs'ı plânlayanlardan, öncülüğünü yapanlardan biriyim. Onun için her türlü hukuk düzeni, en iyi ihtilâl düzeninden üstündür, iyidir.'

Üstada bunları söyledim ve samimi olduğumu ifade ettim. Ama Üstad Necip Fâzıl Kısakürek, sofradan kızgın ayrılıyordu..." Kardeşlerim, bunları neden yazdım; Belki de o zamanlar, Alparslan Türkeş'in bu iradeli tutumu olmasaydı, FETO hain darbe girişimi olan 15 Temmuz'un bir anını yaşamış olacaktık. Bunu bugün siyasiler olsun, bazı ideolojiler olsun günümüze gururla takdim etmeleri akıllara ziyandır.. Bunu bilsinler ki Türkiye üzerinde kumar oynanılmaz.. Rahmet ve Minnetle anıyorum Alparslan Türkeş'i... Acemi sarrafın yanlış bakışı,

Parlak taşı mücevhere eş görür, Üstü başı düzgün olan cahiller, Kendisini alimlere eş görür ! ( Karacaoğlan ) ---------------------------------------------------------------------