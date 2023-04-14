VavaCars yaz gelmeden araç almanın avantajlarına dikkat çekti

VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, yaza girmeden araç almanın artılarına dikkat çekti. Sıfır araca olan erişim problemi nedeniyle yaz aylarında ikinci elde oluşacak talep patlamasının fiyatları artıracağını söyleyen Gözelekli, “Araç sahibi olmak isteyenler, bayram öncesi ve yaza girerken harekete geçmeli” dedi.

Enerji fiyatlarındaki yükseliş, hammadde tedarikindeki aksaklıklar ve çip krizi gibi sorunların devam etmesiyle sıfır araç almak isteyenler aylarca sıra beklemek zorunda kalıyor. Ancak hem Ramazan Bayramı’na hem de yaklaşan yaz aylarına arabasız girmek istemeyenler, tercihini ikinci elden yana kullanıyorlar. Yaz tatilinde araç fiyatlarının diğer aylara göre yükselişe geçtiğine vurgu yapan VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli bayram öncesi araç almanın avantajlarına dikkat çekiyor.

“Aracını daha uyguna almak isteyenler tatil öncesi harekete geçmeli”

Okulların kapanması ve tatil sezonun başlamasıyla birlikte en çok araç satışının yaz aylarında gerçekleştiğini ve bu dönemde fiyatların yükseldiğini söyleyen Serdıl Gözelekli, “Ramazan Bayramı ve yaz aylarının yaklaşmasıyla sıfır otomobil bulamayan vatandaş ikinci el otomobillere yöneldi. Çünkü yaz ayları boyunca, araba satın almak isteyenlerin sayısı artar ve stoklar hızla tükenir. Ancak, tatil sezonu başlamadan önce araba satın almak, daha geniş bir seçenek sunar. Bu da istenilen aracın hem daha kolay, hem de daha uygun fiyatlara bulunmasını sağlar. Diğer taraftan bayram öncesi araba almanın önemli bir avantajı da tatil planlarını kolaylaştırması” dedi.

“Müşteri talepleri ikinci ele kaymaya devam ediyor”

Sıfır otomobillerde seyreden çip krizi döngüsü ve yüksek fiyatlar sebebiyle ikinci ele olan talebin her geçen gün arttığına değinen Serdıl Gözelekli, “Bayram öncesi ve yaz döneminin gelmesiyle birlikte ikinci el araç satışlarında talebin arttığını söyleyebiliriz. Otomobil sektöründe mevsimsellik etkisi ve bayram döneminin gelmesiyle birlikte genellikle taleplerde artış gözlenir. Sıfır araç bulunurluğunun geçtiğimiz yıla göre daha zayıf geçeceği bir döneme yaklaşırken talebin hızlı şekilde 2. el otomobillere kaydığını gözlemliyoruz. Bu talep artışının etkisiyle 2. el otomobil fiyatlarının önceki yıllarda olduğu gibi yaz aylarında yükseliş göstermesini öngörüyoruz. Bunun için araç almak isteyenlere, yaz gelmeden harekete geçme önerisinde bulunuyoruz” diye konuştu.

“Araç sahibi olmak isteyenlere birçok kolaylık sağlıyoruz”

Online ikinci el araç alım satım platformu VavaCars olarak ikinci el araç sahibi olmak isteyenlere birçok kolaylık sağladıklarına da vurgu yapan Serdıl Gözelekli, şu ifadeleri kullandı: “İkinci el araç piyasası, potansiyeli yüksek ve hızla şekil değiştiren bir piyasa. Ancak son dönemde araç satın alma maliyeti ile birlikte araba alımından sonra oluşan birçok maliyet kaleminde de önemli artışlar meydana geldi. Biz de şirket olarak müşterilerimizin bu fiyat artışlarından en az şekilde etkilenmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz iş birliklerimiz sayesinde müşterilerimizi düşük maliyetli, hızlı ve kolay kredi seçenekleriyle buluşturuyoruz. Uçtan uca dijitalleşmeyi odağımıza alarak hayata geçirdiğimiz 14 günde iade hakkı, 3 ay 5 bin kilometre mekanik garantisi ve 15 ay 30 bin kilometre uzatılmış garanti ile yıllık bakım hizmeti gibi avantajlı uygulamalarımızla tüm müşterilerimize güven veriyoruz. Özellikle uzatılmış garanti araç başkasına satıldığı durumda da devam eden hizmetlerimiz arasında yer alıyor. Tüm bunlara ek olarak periyodik bakımdan onarıma kadar araçların 250 noktasını özenle incelediğimiz İstanbul Pendik ve Ankara Ergazi’deki VavaServis’lerimizle de sadece kendi müşterilerimize değil, tüm araç sahiplerine entegre hizmetler sunuyoruz. Her aşamasında dijital çözümler sunduğumuz hizmetlerimizin merkezine ise premium kalite ve düşük maliyet anlayışını alıyoruz.”