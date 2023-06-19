Spor kültürünü yaygınlaştırmak, çocukları spora yönlendirmek amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları’nın açılışı yapıldı. Binlerce Sarıyerli öğrencinin kayıt yaptırdığı Yaz Spor Okulları bu yıl 3 bin 300 çocuğa ulaşarak, Çayırbaşı Stadı’nda düzenlenen şölenle gönüllerince eğlendi.

Sosyal projelerle öne çıkan Sarıyer Belediyesi en anlamlı yatırımlarını geleceğimiz olan çocuk ve gençlere yaparak, gurur tablosu oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda çocukların tatillerini verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak ve spor bilinci aşılamak için her yaz düzenlenen Sarıyer Belediyesi Yaz Spor Okulları 14. kez kapılarını açtı. Çayırbaşı Stadı’nda yapılan açılış, şovlarla adeta görsel bir şölene dönüştü. Ali Tınaz’ın sunumuyla gerçekleşen organizasyon; meşalenin yakılmasıyla başlayarak, çocukların kortej yürüyüşü ile devam etti. Kortej sonrası sahne alan Karizma Basket Show ekibi performanslarıyla coşkuyu doruğa çıkardı. Çocukların sevincine ortak olmak için açılışa katılan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise alana miniklerin sevgi gösterisi eşliğinde geldi. “Bugün burada hem yaz spor okullarını açıyoruz hem de babalar gününü kutluyoruz” diyen Başkan Genç “Burada Türk sporuna sporcular yetiştiriyoruz. Hedefimiz; sporcunun ahlaklısını, zekisini, geleneklerimize bağlı sporcular yetiştirmek” dedi.

13 YILDA 32 BİN 892 ÖĞRENCİ SPORLA BULUŞTU

Bu yıl 14. kez gerçekleşen Yaz Spor Okulları geçtiğimiz 13 yıl içinde toplam 32 bin 892 çocuğa dokunmayı başardı. 7-14 yaş arasındaki çocuklara; yüzme, futbol, kız futbol, basketbol, voleybol, badminton, karate, judo, kano, jimnastik, atletizm ve tüplü dalış olmak üzere toplam 12 branşta eğitimler verilirken, derslere katılan çocuklara ücretsiz kıyafet ve servis desteği de sağlanıyor. Açılışı yapılan yaz spor okullarında dersler 19 Haziran – 1 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Her branşta haftada iki gün birer saat eğitim verilecek.