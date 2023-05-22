Sarıyer Belediyesi 14. Yaz Spor Okulları için kayıtlar bugün başladı. Binlerce Sarıyerli çocuğa ücretsiz eğitimin verildiği Yaz Spor Okulları bu yıl 12 farklı branşta derslere başlayacak.

Sarıyerli çocuklara sporu sevdiren Yaz Spor Okulları bu yıl da; futbol (Erkek / Kız), basketbol, voleybol, yüzme, atletizm, judo, karate, tekvando, badminton tüplü dalış, kano, ve jimnastik olmak üzere birbirinden farklı branşlarda çocuklarla buluşmaya hazır. 7 – 14 yaş arasındaki çocukların başvurabileceği yaz spor okullarının kayıtları 2 Haziran’a kadar Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası -1. katta alınmaya devam edecek. Başvuruların yanı sıra sağlık kontrollerinin de belediye hekimleri tarafından yapıldığı 14. Yaz Spor Okulları’nda eğitim alan öğrenciler için ayrıca spor malzemesi ve servis desteği de ücretsiz olarak sağlanacak. Çocukların yeteneklerini keşfetme imkânı bulacağı Yaz Spor Okulları’na dair tüm ayrıntıları Sarıyer Belediyesi’nin web sitesinden öğrenebilirsiniz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ