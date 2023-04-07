Cinsiyetten bağımsız herkes daha fit ve sıkı bir vücut hayal ediyor. Ancak, sağlıklı ve estetik bir görüntüye kavuşmak için çeşitli diyet ve spor programları yapsak da bölgesel fazlalıklardan kurtulmak öyle birkaç ay içinde mümkün olmuyor. Şok diyetler, ağır egzersiz programları gibi vücuda yapılan fazla yüklenmeler ise sağlığımızı tehdit edebiliyor. Bölgesel fazlalıklar için uygulanan ameliyatsız bölgesel incelme uygulamaları ise hiçbir cerrahi müdahaleye gerek kalmaması, kalıcı olması, ağrısız ve acısız olması, çevresindeki doku ve organları etkilememesi gibi avantajları sebebiyle çok fazla tercih ediliyor.

Infinity Regenerative Clinic’ten Dr. Elif İnaç, kısa sürede gözle görülür sonuçlar elde ederek birçok insanın istediği görünüme sahip olmasına yardımcı olan ameliyatsız bölgesel incelme uygulamaları hakkında konuştu. “Ameliyatsız bölgesel incelme, cerrahi olmayan yöntemlerle bölgesel yağlanma problemlerini çözmek amacıyla yapılan bir dizi uygulamayı ifade eder. Bu uygulamalar arasında lipoliz, radyofrekans, kavitasyon, lazer lipoliz, soğuk lipoliz, vakum terapi, lenf drenaj ve masaj gibi yöntemler yer alır. Birçok farklı şekilde uygulanabilen bu yöntemler kişilerin estetik kaygılarını azaltarak gerçekten tatmin edici sonuçlar yaratabilir. Etkinliği kişiden kişiye ve kullanılan yönteme bağlı olarak değişen ameliyatsız bölgesel incelmenin, bu işte tecrübeli olan bir uzman tarafından yapılması önemlidir. Ameliyatsız bölgesel incelme yöntemleri, sağlıklı bir beslenme düzeni ve düzenli egzersiz programı gibi diğer yaşam tarzı değişiklikleriyle desteklenerek daha uzun süreli ve sağlıklı bir etki sağlar.” dedi.

Dr. İnaç, ameliyatsız bölgesel incelme uygulamalarına ve çalışma prensiplerine dair bilgiler verdi.” Lipoliz, bölgesel yağlanma problemlerini çözmek için yağ hücrelerini eritmek amacıyla vücuda özel bir enjeksiyon yöntemiyle ilaç verilmesidir. Radyofrekans yöntemi, deri altındaki yağ hücrelerini ısıtarak eritmeyi hedefler. Kavitasyon, ultrason dalgaları ile yağ hücrelerini titreterek parçalamayı hedefler. Lazer lipoliz yöntemi, lazer ışınları ile yağ hücrelerini eritmeyi amaçlar. Soğuk lipoliz ise yağ hücrelerini dondurarak vücuttan atılmalarını sağlar ve en sık tercih edilen uygulamadır.” dedi. Bu yöntemlerin, tek başına ya da birbirine kombin olarak uygulanabileceğinden söz eden İnaç, “Uygulama öncesinde kişinin sağlık durumu ve uygulama alanı gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Tüm bu işlemler bir uzmanın gözetiminde yapılmalıdır.” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ