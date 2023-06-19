İstanbullu sanat izleyicisinin gözdesi olmaya başlayan Evrim Sanat Galerisi, Yaz Karması Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor.

Sergisi’nin açılışı, 17 Haziran 2023 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Sergide 30 sanatçının 55 eseri bulunmaktadır. Yağlı boya, akrilik, karakalem ve sulu boya tekniği ile hazırlanmış eserler, açılışa katılan sanat izleyicisinin büyük beğenisini topladı.

Evrim Sanat Galerisi’nin kurucusu ve yöneticisi Betül Ketenci sergi hakkındaki düşüncelerini şu sözleriyle ifade etti.:

“Evrim Sanat Galerisi, bu sezon sanatseverlere merhaba demiş olmasına karşın çok keyifli ve başarılı sergilerle seçkin sanatçıları ağırladı. Kış sezonunu “Yaz Karması” sergisiyle geride bırakırken, sergi bünyesinde birbirinden kıymetli 30 sanatçının eserlerini sanat izleyicisine sunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Evrim Sanat Galerisi’ne tüm sanatseverleri bekliyoruz.”

Sergi, Evrim Sanat Galerisi’nde 6 Temmuz 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilir.