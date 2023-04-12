Havalar ısınırken vücudunuzu da yaza hazırlamanın tam sırası. Yağ yakımına destek olan bölgesel incelme cihazları ile forma girmeyi hızlandırmanın mümkün olduğunu söyleyen Chic Nail Beauty and Cosmetic kurucusu Burcu Güzel Davud, vücut tipine göre en etkili cihazlar hakkında bilgi verdi.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte vücudunuzu yaza hazırlamanın vakti geldi. Bunun için öncelikli olarak beslenme düzenini değiştirmek ve spora ağırlık vermek gerekiyor. Bunun yanında daha çabuk forma girmenizi sağlayacak, yağ yakımını destekleyen cihazlardan da faydalanılabileceğinizi belirten Chic Nail Beauty and Cosmetic kurucusu Burcu Güzel Davud, ihtiyaca göre uygulanabilen, yağ yakımını destekleyen bölgesel incelme cihazlarını anlattı.

TEK SEANSTA 4 İLA 8 CM ARASI İNCELME

Vücudunuzu yaza hazırlamanın teknoloji ile artık çok daha kolay olduğunu belirten Burcu Güzel Davud, “Sağlıklı bir şekilde forma girmek için beslenme düzenini, içilen su miktarını, uyku düzenini ve günlük hareket miktarını belli bir disiplinde yapmak gerekir. Bunun yanında vücudunuzun ihtiyacınıza göre yaptıracağınız uygulamalar ile süreci hızlandırmak mümkün. Bizim kullandığımız cihazda dört ana başlık var. Bu başlıkların her biri farklı bir ihtiyaca cevap veriyor. Kavitasyon, radyo frekans, vakum ve vibrasyon başlığı (g5 etkisi) gösteriyor. Kavitasyon ile önce yağ parçalanması sağlanır. Radyo frekans ile kas dokusu inşa edilir. Vibrasyon başlıkla ödem atımı ve sabitleme yapılır. Vakum ile de vücuda toparlama yapılır. Mucizevi etkileri vardır. Tek seansta 4 ila 8 cm’e kadar incelme sağlar. Bunun dışında farklı cihazlar ile de belli bölgelere uygulama yapılabilir. Biyolifting radyo frekans başlığı kullanılarak bölgedeki fazla yağ parçalanır. Kas dokusu inşa etmek için ses ve ısı dalgası ile çalışma yapar. Vakumlu başlığı kullanarak parçalanmış ve kasa dönüşecek yağların sıkılaşması için toparlama yapılır. Vibrasyon başlığı ile titreşim vererek lenf drenaj etkisi yapılır. Böylece vücutta biriken ödem atılır. Tabii ki cihazın etkili olabilmesi için yeme içme ve su tüketimine dikkat etmek gerekli. Tüm bunlar doğru yapıldığı takdirde kısa sürede mucizevi sonuçlar elde edilip istenilen vücuda sahip olunabilir’’ dedi.

‘’BÖLGESEL ZAYIFLAMA İLE İSTENİLEN VÜCUT ÖLÇÜLERİNE KAVUŞABİLİRSİNİZ’’

Burcu Güzel Davud, ‘’Zayıflamadaki amaç kilo vermenin yanında daha fit ve hoş bir görüntüye kavuşabilmektir. Ancak özellikle göbek, bel, basen, karın, kol, kalça, bacak gibi bazı bölgelerde sadece kilo vererek bu görüntüye kavuşmak mümkün olmayabilir. Bu sebeple bölgesel zayıflama, istenilen vücut ölçülerine sahip olmak için büyük kolaylık sağlar. Ameliyatsız bölgesel zayıflama yöntemlerindeki işlem süresi ve seans sayısı kişiye uygulanan yönteme ve kişiye göre değişiklik gösterebilir. Bu sebeple bölgesel incelme planınızın bir uzman tarafından yapılması gerekir. Gerekli analiz ve inceleme yapıldıktan sonra hangi yöntem ya da yöntemlerin uygulanacağı, kaç seans süreceği belirlenmelidir. Bölgesel incelmedeki tüm yöntemler etkili olabilmekte ancak kalıcılığı kişiye bağlı olarak değişebilmektedir. Uygulamaların hepsinde sadece yağ moleküllerine işlem yapılmakta ve sağlık açısından yağ hücreleri yok edilmemektedir. Kişi eğer sağlıksız beslenme alışkanlıklarına devam ederse bu yağ hücrelerinin içinde yine yağ depolanmaya başlayacak ve eski haline dönecektir. Yine egzersiz ve daha hareketli bir yaşam tarzı da vücutta yağ depolanmasını önleyebilmektedir’’ diye belirtti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ