Yaz aylarına girmemize az zaman kala hemen herkes sıcak havaların tadını çıkarmak istediği için tatil programlarını çoktan yapmaya başladı.Yalnız kadınlar yazın aşırı sıcak havalar,fazla terleme ve hijyen koşullarındaki olumsuzlukları nedeniyle birçok noktaya dikkat etmeliler.Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, "İdrar yapma esnasından ve sonrasında yanma hissi ile kendini gösteren bu rahatsızlık, aynı zamanda sık idrara çıkma, karın alt bölgesinde ağrı ile şişlik ve bulanık idrar şeklinde de ortaya çıkmaktadır. Yaz aylarında bu kadar sık rastlanmasının nedeni ise havuza ve denize girildiğinde bakterilerle daha fazla temas halinde olunmasıdır. Bu hastalıktan korunmanın ilk adımı ise bol bol su içmek ve hijyenik havuzları tercih etmektir. Mantar enfeksiyonunun nemli, sıcak ve kapalı vücut bölgelerini sevmesinden kaynaklıdır” diye belirtti.

Ayrıca yaz aylarında sıkça girilen havuzlarda bulunan klor maddesinin vajina bölgesinde bulunan yararlı bakterilerin yok olmasına neden olduğunu ifade eden Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, “Kaşıntı ve yanma gibi sorunlarla kendini gösteren bu enfeksiyondan kurtulmanın en önemli yolu, ıslak kıyafetlerle uzun süre kalmamaktır. Ayrıca havuz yerine deniz tercih edilmeli, dar kıyafetlerden kaçınılmalı, iç çamaşırları sık sık değiştirilmeli, pH dengesini bozan sabunlardan uzak durulmalı, sadece su ile temizliğin yeterli olduğu unutulmamalı ve günlük ped kullanımından uzak durulmalıdır''dedi.

Op.Dr.Şen,''Umumi tuvaletlerden ‘gardneralle vajinalis’ ismiyle anılan mikrop sonucunda oluşabildiği gibi havuzlarda bulunan klorun asidik ortamı yok etmesi sonrası da kendini gösterebilmektedir. Kaşıntı ve kötü kokulu akıntılı şeklinde belirti veren bu rahatsızlıktan korunmak için havuz öncesi idrar yapmalı ve havuzdan sonra hemen duş alınmalıdır. Ayrıca tuvaletler kullanılmadan önce sifon çekilmelidir. Ortak kullanılan dış ortamlardan çeşitli parazitler bulaşabilir. Özellikle yaz aylarında çıkılan tatil süreçlerinde hijyene daha fazla dikkat edilmelidir. Kıyafet tercihlerinin pamuklu kumaşlardan yana kullanılması faydalı olur. Yaşanılan jinekolojik problemler tedavi edilmediğinde zaman içinde kronik hale dönüşebilir. Böyle hususlarda mutlaka bir uzmandan yardım alınması gerekmektedir” diye söyledi.