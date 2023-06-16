Üsküdar Belediyesi bültenine göre, Üsküdar Belediyesi’nin 1652 ada, 4 parsel, 63 konut ve 9 dükkanı içerisinde bulunduran Yavuztürk Mahallesi, Kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreni gerçekleşti. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, törendeki konuşmasında “Bugün burada hacim olarak, inşaat alanı olarak, parsel olarak büyük olmasa da çok anlamlı, çok özel bir projenin, bir kentsel dönüşüm yolculuğunun önemli bir adımını atmış oluyoruz. Bu yönüyle hepimize hayırlı, uğurlu olsun diyorum” dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: “Parseli boşalttığınızda evi yapmak, taşınma ücreti ve kira desteği bizden”

“Bugün temelini atacak olduğumuz bu parsel 1652’ye dört parsel. Bu parselin büyüklüğü 2500 metrekare. Burada yapacağımız inşaatın toplam inşaat alanı, 11 bin 430 metre kare. İki bin beş yüz metre tapumuz var, 11 bin 500 metre inşaat yapacağız. Bunun yarısını otopark ve diğer konulara sayalım. Diğer yarısı yani 6 bin 300 metre kare inşaat alanı çıkıyor. İmarla ilgili sorun yok, kendi aranızda anlaştığımızda artık kentsel dönüşüm daha çok hız kazanacak. Bunun dışında 2 ayrı bölgede daha projemiz var. Anlaşmak sizden, binanızı yıkıp yapmak bizden. Anlaşamıyorsanız parselleri küçültmek Üsküdar Belediyesi’nden” şeklinde konuşan Türkmen, İstanbul’un eski bina stoğuna da dikkat çekti.

“Depremin şakası yok, depremin ne zaman geleceği belli olmaz. Maraş merkezli 6 Şubat depreminde yıkılan binaların yüzde 95’i eski binalar. İstanbul eski bina stoğu açısından sıkıntılı bir büyükşehir. Artık bu bina kalitesi ile, bu bina stoğu ile geleceğe yürüyemeyiz. Bugün Türkiye için en önemli sorun, kentsel dönüşüm sorunudur. Bu binalar güvenlik sorunudur. Büyük bir deprem olursa bu işin altından kalkamayız. Deprem bizim bir gerçeğimiz” diyen Türkmen, “Depremden kaçamayız ama depreme hazırlıklı binalar yapabiliriz. Depremi yok etmek mümkün değil ama hasarını, zararını, kaybını azaltmak mümkün” şeklinde konuştu.

“Mahallemizi baştan sona yenileyeceğiz”

Kentsel dönüşümde taşınma için 10 bin 500 TL’nin yanında ayda 5 bin 250 TL kira desteği ödeneceğini söyleyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, şunları kaydetti: “Yavuztürk’te önümüzdeki 5 yıl bu bölgenin çoğu şantiye haline dönüşecek. Bu konuda daha keskin adımlar atılacak. Bu güzel mahallemizde depreme dayanıklı binalarımızın olması lazım. Burada devlet millet birlikte çalışacağız. Mart, Nisan, Mayıs 2024’te burada anahtar tesliminde de inşallah birlikte oluruz. Parseli boşalttığınızda yapmak bizden. Sizden istirhamım bu işi gündeminize alın. Evinizi biz yapacağız, para istemiyoruz. Yeter ki ev bulup çıkın, gerisi bizden. Bu güzel mahallemizi baştan sona yenileyeceğiz. “