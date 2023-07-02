Yavuz Bingöl, Şanlıurfa'da düzenlediği konsere beklediği yoğun ilginin olmaması nedeniyle, hayranlarına müjde vermekten geri kalmadı. "Urfa'daki konserimizin büyük bir katılımla gerçekleşmesini umuyordum, ancak teknik nedenlerden dolayı planları değiştirmek zorunda kaldık. Temmuz ayı sonunda sizlerle buluşma sözü veriyorum." diyen sanatçı, az sayıda katılımcının da kendisi için önemli olduğunu belirtti. "Değerli sekiz müzikseverin desteği ve ilgisi benim için paha biçilmezdir" dedi.

Bingöl Sosyal Medya Hesabından Paylaşım Yaptı

Osmanbey Yerleşkesi'ndeki etkinliklerde "Şanlı" unvanının 39. yıl dönümü kutlamaları için ünlü türkücü Yavuz Bingöl de bu önemli etkinlikte sahne alacaktı. Ancak beklenen ilginin olmaması, türkücüyü üzen bir durum yarattı. Konser saatine rağmen sadece 8 kişinin gelmesi, hayal kırıklığına neden oldu ve Bingöl, sahneye çıkmak zorunda kalmadan etkinliği iptal etti. Anlayışla karşılanan bu kararı sonrasında ünlü sanatçı, Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

"Değerli Şanlıurfa halkıyla bu özel günde bir araya gelmeyi dört gözle bekliyorduk. Ancak bazen beklentilerimiz gerçekleşmeyebiliyor. Sizlerin sevgisi ve desteği benim için her zaman çok kıymetlidir. Her ne kadar konser gerçekleşememiş olsa da, kalbimdeki sevgi ve minnet duygularım hiç değişmedi. Bir sonraki buluşmamızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizlerle tekrar müzik dolu anlar yaşamak dileğiyle. Sağlıcakla kalın."

Katılımcıların sadece 8 kişi olduğunu görünce sahneden indi

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, sadece 8 kişinin katılması nedeniyle Bingöl konserini iptal etmek zorunda kaldı. Konserin yapıldığı alanda az sayıda seyirci olması, hem sanatçıyı hem de hayranlarını şaşırttı.

Görüntülerin hızla yayılmasıyla birlikte Bingöl, sahneden inmek zorunda kaldı ve konserin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Sanatçı, hayranlarına yönelik bir mesaj paylaşarak, "Kusura bakmayın, temmuzun ilk haftasında görüşmek üzere. Saygılar" dedi.