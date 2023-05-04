Yavuz Ağıralioğlu, Türk siyasetçi ve eski İYİ Parti sözcüsüdür. 1972 Trabzon doğumlu olan Ağıralioğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. Alperen Ocakları Genel Başkanlığı ve Büyük Birlik Partisi MKYK üyeliği ile genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında Türkiye İnisiyatif Merkezi Başkanlığını üstlenmiştir. 2018'de İYİ Parti'ye katılan Ağıralioğlu, İstanbul milletvekili seçilmiş ve İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevinde bulunmuştur. 2019-2020 yıllarında İYİ Parti Sözcüsü ve 2020-2022 yıllarında Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı olarak görev yapmıştır. 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın ortak adayı Kılıçdaroğlu'na karşı çıkan Ağıralioğlu, 28 Mart 2023'te İYİ Parti'den istifa etmiştir.