Yavuz Ağıralioğlu, Haber Global'de katıldığı programda, "En çok kaybeden parti İYİ Parti'dir. Türkiye'de hiçbir siyasi parti biz iktidarı alacağız, ihalelere fesat karıştıracağız, canınıza okuyacağız demiyor. Kimse demez." ifadelerini kullandı.

"En çok kaybeden parti İYİ Parti'dir. Türkiye'de hiçbir siyasi parti biz iktidarı alacağız, ihalelere fesat karıştıracağız, canınıza okuyacağız demiyor. Kimse demez." diyen Yavuz Ağıraloğlu, "Hükümetin övündüğü bazı icraatlar var ama sayın cumhurbaşkanı şunu diyebilir mi, "Ben bir köprü yapacağım, geçenden 350, geçmeyenden 750 alacağım." Siyasetin dediklerinden çok söylediklerini yapabilmesi önemlidir. Muhalefet iktidar olamadı çünkü dediklerini yapabileceklerine inandıramadılar. Oy vermeyen seçmeni cahillikle suçladılar. Ben seçmenin irfanının yüksek olduğuna inanırım." şeklinde konuştu.

"Parti kuracak mısınız?" sorusunu, "Siyasi olarak bir mesuliyet hattındayım. Siyaset bir bayrak yarışı gibidir. Ben bu siyasi mesuliyet hattında yaklaşık 30 yıldır nöbet tutuyorum. Memleketimiz için ne yapmamız gerekiyorsa yerine getireceğim. Sayın cumhurbaşkanı son avansını aldı. Siyasetin mesuliyeti, eve bereket olmaktır. Bir annenin buzdolabını açtığında gördüğüdür hükümet. Sadece sandıktan çıkmak değildir. Biz sizi seçiyoruz, yaşam standartları düzelmiyor, cebimizde harçlık yok, ölürsek çocuklarımıza ne olacak endişesi taşıyoruz. Benim için siyaset, parti kurma hevesi değildir. Benim için siyaset 85 milyonun güçlü, standartları yüksek bir ülke, en zayıfın en güçlüden hakkı alabildiği bir ülke olması demektir. Bunlar organize edilemiyorsa parti kursan ne olur? Ben tertemiz bir sayfa açmak istiyorum." şeklinde cevaplayan Ağıralioğlu "Akşener "Ben artık bırakıyorum, torunlarımı seveceğim, gelin üçüncü bir yol için milletin istikbaline koşun" derse koşarım. Akşener varken yapmam. Mezara parti içi kavga ederek girmeyeceğim." dedi.