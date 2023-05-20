Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Yavuz Ağıralioğlu, "Doğru siyaset, doğru stratejiyle muhalefet kazanabilirdi. Doğru stratejiyle yüzde 70 alabilirdi. Dokuz kere yenilmiş birinin onuncu maçına kimse gitmez. Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanamaz." ifadelerini kullandı."

Ağıralioğlu, "Kemal Bey'in adaylık hevesiyle henüz kantara çıkmamış partilerin eşit söz hakkıyla oturdukları masada bu fırsatı kullandıkları düşünüyorum. 50'ye 50'nin bir katıp yenmek değil 50'ye 50 katıp kazanalım dedik. Alırsak tüm memleketi huzurla yöneteceğiz diyelim dedik. Kazanacak aday hassasiyeti vurgulayalım dinlendirdik. Öngörülerimiz oldu, şaşırmadık." dedi.