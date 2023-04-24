Kripto para piyasaları geçtiğimiz hafta test ettiği 10 ayın zirvesinde kar realizasyonlarıyla karşılaştı. 14 Nisan günü 31.000$ seviyesini görerek Haziran 2022’den bu yana en yüksek seviyeyi test eden Bitcoin, hafta içerisinde bu bölgeyi aşmayı başaramadı ve bir miktar kar satışlarıyla karşılaştı. Özellikle FED başkan yardımcısının politika faizlerini %6’ya yaklaştırmalıyız sözlerinin ardından geri çekilme bir miktar daha hızlandı ve Bitcoin haftayı %9 kayıpla 27.500$ seviyelerinden kapattı. Ethereum ise son dönemde yaşadığı güçlü yükselişlerin ardından piyasada yaşanan kar satışlarının ve büyük bakiyeli cüzdanlardaki tasfiyelerin de etkisiyle %12 geri çekilerek 1.862$’dan haftayı kapattı. Yeni günde sabah saatlerinde ise Bitcoin 27.450$, Ethereum da 1.845$’dan alıcı buluyor.

ABD ekonomisinden zayıf sinyaller gelmeye devam ederken cuma günü açıklanan makro veriler sonrasında FED'in 3 Mayıs'ta gerçekleşecek toplantısında faizleri 25 baz puan artırma ihtimalini %88,6 seviyesine yükseltti. Yani piyasa mayıs ayında 25 baz puanlık faiz artırımına artık kesin gözüyle bakıyor. Faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşılması bir süredir kripto para piyasasını olumlu etkilerken, haziran ayındaki olası faiz sinyali ile son banka krizinin ardından kredi verme koşullarının sıkılaştırılması piyasaları önümüzdeki günlerde daha çok etkileyecek başlıklar olacaktır.

Makro ve kripto gündemi bu hafta nispeten yoğun geçecek. Bu hafta, ABD'de çarşamba günü dayanıklı mal siparişleri ile perşembe günü açıklanacak ilk çeyrek büyümesi öne çıkıyor. Beklenti büyümenin ilk çeyrekte %2 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Bunun dışında bu hafta Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, Amazon, Intel gibi teknoloji şirketlerinin ilk çeyrek finansal sonuçları açıklanacak. Kripto para gündeminde AXS, FLOW ve WOO Network tokenlarının kilit açılımları olacak. Dolayısıyla altcoin piyasasında bir miktar hareketlenme gözlenebilir. Geçtiğimiz hafta en çok yükselen altcoinler IDEX, CITY ve KAN olarak öne çıktı.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Bir süredir hareket ettiği kanalın üst bandını birçok kez kırmayı deneyen ancak başarılı olamayan Bitcoin, bu seviyeden sert bir ret aldı ve yükseliş kanalının dışına çıktı. 28.200$ desteğinin de altına gerileyen Bitcoin şu sıralar 27.300$ seviyelerinde fiyatlanıyor. Cuma günü FED başkan yardımcılarının sert faiz açıklamalarıyla 27.000$ seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin hafta sonu sınırlı bir toparlanma gösterse de alım yönlü emirler düşük hacimli seyrediyor.

İlk etapta 27.000$ desteğinden tepki alsa da tepkinin güçlü olmaması ve haftaya yine kırmızı bir mumla başlaması 27.000$ psikolojik desteğini kısa vadede önemli hale getiriyor. Bu seviyenin kırılması halinde 26.762$ seviyesi bir sonraki destek konumunda bulunuyor. Olumlu senaryoda ise 28.284$ seviyesinin üzerine çıkılması ve ardından kanal içerisindeki hareketin devam etmesi önem taşıyor.

ETHEREUM TEKNİK ANALİZ

Shapella (Shangay) güncellemesinin getirdiği olumlu beklentilerle geçtiğimiz dönemde güçlü yükselişler yaşayan Ethereum, gerek Bitcoin’de yaşanan kar realizasyonları gerekse 2.100$ seviyesinin kalıcı olarak aşılamaması sebebiyle geçtiğimiz haftayı %12 geri çekilmeyle tamamladı. Yeni haftaya 1.855$ seviyesinden başlayan Ethereum şu anda 1.835$ düzeyinde alıcı buluyor.

Kısa vadeli yükseliş tepkileri şimdilik zayıf kalan Ethereum için 1.800$ seviyesi kritik bir nokta. Bu destek seviyesinin kırılması halinde 1.710$ seviyelerine geri çekilmeler yaşanabilir. Görünümün olumluya dönmesi halinde ise önce 1.885$, ardından fibonacci 0,786’ya denk gelen 1.949$ bölgesi direnç noktaları olarak karşımıza çıkıyor.

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