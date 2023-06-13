Yatırımcılar mevcut pozisyonlarını koruyor

Kripto para sektörünün yenilikçi yapısı sektörde birçok yeniliğin kapısını aralıyor. Enerji odaklı tartışmaların sürdüğü Bitcoin madenciliğinin geleceğine yönelik gelişmelerde ilgiyle takip ediliyor. Bu kapsamda dijital token alım satım platformu Bitfinex tarafından yayımlanan Alpha Raporu; Tether’in Uruguay’daki Bitcoin madenciliği yatırımları, ABD ekonomisi görünümünün kripto piyasalarına etkisi ve sektörün güncel gidişatına yönelik önemli detayları içeriyor.

Piyasa hareketlerine göre ABD ekonomisinin seyri yönünü belirleyemeyerek yaz rehavetine kapılmış görünüyor. Nitekim kripto piyasalarının bu doğrultuda hareket ettiği görülüyor. Diğer bir yandan, Almanya’nın resesyona girmesiyle Avrupa’da da gergin bir atmosfer görülüyor. ABD ekonomisinde büyümeye yönelik veriler gelmeye devam ediyor. İşgücü İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan Mayıs ayı verilerine göre bu ay içerisinde 339 bin yeni istihdam sağlandığı görülüyor. Ekonomi artan borçlanma maliyetlerinin karşısında güçlü ve dirençli bir görünüm sergiliyor. ABD’de yaygın olarak dillendirilen resesyon öngörüsü uzak bir ihtimal olarak değerlendirilebilir. Ancak bazı sıkıntılı verilerin varlığı da devam ediyor.

Ekonomik faaliyetleri hem bireysel hem de sektörel bazda analiz eden son yayınlanan Beige Book Raporu’na göre, ekonomik faaliyetler eğlence, konaklama, sağlık ve eğitim harcamaları özelinde artarken, ulaşım ve tarım sektörleri özelinde azalmış görünüyor. Finans sektöründe likidite konusunda endişeler devam ederken, ticari gayrimenkul sektöründe ise kredi riski yükseliyor. Conference Board, tüketici güveninin son altı ayın en düşük düzeyine gerilediğini bildirdi. Ancak İşgücü İstatistikleri Bürosu’nun Nisan ayı verilerinde iş ilanları sayısının artmaya devam ettiği ve işten çıkarmaların azaldığı görülüyor.

Almanya’daki resesyon Avrupa’da endişelere neden oluyor

Avrupa’nın ekonomik güç merkezi sayılan Almanya üst üste iki çeyrekte negatif büyüme göstererek resesyona girerken, üçüncü çeyrekte de negatif büyüme bekleniyor. Bu durumun en önemli sebepleri arasında, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, küresel salgının kalıcı etkileri, yükselen faiz oranları ve Almanya’nın yenilikçi sektörlere önemli miktarlarda yatırım yapmaması sayılabilir. Bununla birlikte, Almanya’nın mevcut ekonomik gidişatı Avrupa’nın geri kalanını aynı yönde etkileyebilir.

Yatırımcılar mevcut pozisyonlarını koruyor

Bitcoin madencilik faaliyetleri sert bir biçimde genişlemeye devam ediyor. Her geçen gün daha fazla madenci mevcut ağı daha güvenli hale getirmek adına rekabet ediyor. BTC madencilik zorluk seviyesi 30 Mayıs’taki iki haftalık düzeltilmiş haliyle 51,23 trilyona yükseldi. Bu veri, bireysel madencilerin bir Bitcoin bloğunu ortaya çıkarmak üzere uğraşırken karşılaştıkları zorluk seviyesinin yüzde 2,7 oranında arttığını gösteriyor. BTC piyasalarının borsaların gerisinde kaldığı görülüyor. Nasdaq, Mayıs ayında yüzde 7,3 oranında yükselirken, BTC yüzde 6,94 oranında düştü. Ayrıca, opsiyon piyasası da şu anki düşük volatilite ortamının uzun süre devam edebileceğini gösteriyor. Yatırımcılar mevcut pozisyonlarını korurken, hareket yönlerini belirlemek için de makro ekonomik haberlerin gelmesini bekliyor.

Sektördeki büyüme ve genişleme devam ediyor

SEC, Gemini ve Genesis’in kayıt dışı menkul kıymet satışı suçlamasıyla dava açarken; Binance işten çıkarmalarla ilgili spekülasyonlarının ardından yetenek değerlendirmesi yaparak personel sayısını yeniden değerlendiğini doğruladı. Diğer bir yandan, sektördeki büyüme ve genişleme de devam ediyor. Bir kripto para merkezi olma yolunda ilerleyen Hong Kong, kripto varlıklarının bireysel yatırımcılar tarafından alınıp satılmasına izin veriyor, aynı zamanda trade platformları ve borsaların lisans başvurularını da incelemeyi sürdürüyor.