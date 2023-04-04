Enza Home, Yataş Bedding, Divanev ve Puffy markalarıyla 2022 yılını 910 satış noktasıyla tamamlayan Yataş Grup, 2022 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2022’yi bir önceki yıla göre % 101 artışla 514 milyon TL net kâr ile kapattı. Net satışlarını ise % 136 artırarak 6,7 milyar TL satış büyüklüğüne ulaşmayı başardı. Şirket, aynı dönemde 902 milyon TL FAVÖK (Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) elde ederek bir önceki yıla göre % 125 FAVÖK artışı sağladı.

Yaşanan tüm zorluklara rağmen 2022’yi başarıyla kapattıklarını anlatan Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, “Geçen yıl hedeflerimize emin adımlarla ilerlerken yurt içinde 170 ve yurtdışında 57 olmak üzere toplam 227 yeni satış noktası açtık. En büyük mağazamız olan e-ticaret mağazalarımızda da büyümemizi sürdürdük. Online satışlarımızı bir önceki yıla göre 3,3 kat artarken, e-ticaretin ciromuzdaki payı ise % 6,5 oldu. Mobilya sektörü içerisinde Ar-Ge ve inovasyona en çok yatırım yapan marka olarak 2022 yılında da ilgili alanlarda yatırımlarımızı arttırarak devam ettik. Yurtdışında da hedef coğrafyalarda büyümeye devam ettik ve 100. mono brand mağazamızı Dubai’de açtık. Ana pazarlarımız olan Rusya, Almanya ve ABD’de çalışmalarımızı sürdürürken; bu yıl özellikle Afrika ve Hindistan’da atılım yapmayı planlıyoruz. 2023 Hedefimiz yılı enflasyonun üzerinde %15-20 civarında bir büyümeyle kapatmak” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ