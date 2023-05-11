Mobilya ve yatak sektörünün yenilikçi ve öncü markası Yataş Grup, Arap Yarımadası’nda güçlenmeye devam ediyor. Global bir marka olma hedefiyle yurtdışındaki mağazalaşma çalışmalarını sürdüren Yataş Grup, bu çerçevede yurtdışındaki 100’üncü, Birleşik Arap Emirlikleri’nin en kalabalık şehri olan Dubai’deki ilk monobrand mağazasını açtı. Dubai Umm Hurair’de 4 Mayıs Perşembe günü gerçekleşen Enza Home mağazasının açılışına Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, Dubai Başkonsolosumuz Onur Şaylan, Ticari Ataşelerimiz Ersoy Erbay ve Emin Erkal katıldı.

Açılışta konuşan Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, “Bu mağaza bizim için yeni bir mağaza olmanın ötesinde, bu coğrafyanın en önemli merkezlerinden biri olan Dubai’de bulunmak uluslararası büyüme stratejimiz doğrultusunda çok büyük bir önem taşıyor. Yataş Bedding, Enza Home, Divanev ve Puffy olmak üzere 4 perakende markamız ve 2 B2B markamız (Yataş Project ile YataşFoam) ve toplam 3.396 çalışanımız ile Türkiye’nin en büyük ikinci mobilya grubuyuz. Hedefimiz bu başarıyı global arenaya da taşımak” dedi.

Dubai Umm Suqeim’de açılan 1400 m2 alana sahip ve iki kattan oluşan Enza Home mağazasında, Enza Home’un en yeni koleksiyonları ve en beğenilen ürünlerini bulmak mümkün.

YENİGÜN HABER MERKEZİ