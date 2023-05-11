Toplumun yaşlandığını buna bağlı olarak kalp hastalıklarının arttığına dikkat çeken Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Kan sulandırıcı ilaçlar çok sık kullanılıyor. Bu tür ilaçlara bağlı olarak ülser gelişiyor ve kanamalar oluşuyor.” uyarısında bulunuyor. Atamer gerek olmadıkça antienflamatuar ilaçların kullanmaması gerektiğinin de altını çiziyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, toplumda sık görülen peptik ülser hakkında açıklamalarda bulundu.

Ülserler mikroba bağlı olarak gelişir

Mide ülseri ve duodenum olarak adlandırılan oniki parmak bağırsağı ülserine peptik ülser denildiğini söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Bu ülserler günümüzde çok sık karşılaştığımız durumlar içerisinde yer alır. Peptik ülser dediğimizde en sık neden helikobakter piroli dediğimiz mikroptur. Mikroba bağlı olarak ülserler gelişir.” dedi.

Gerek olmadıkça antienflamatuar ilaçlar kullanılmamalı

Antienflamatuar denilen ağrı kesici ilaçların yaygın olarak kullanılmasının da ülserin gelişmesindeki en önemli neden olduğuna dikkat çeken Atamer, “Bu nedenle gerek olmadıkça bu tür ilaçlardan uzak durulmalı, kullanılacaksa doktor tavsiyesi ve gerekirse mide koruyucular ile kullanılmalıdır.” uyarısında bulundu.

Tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilir

Mide ülserlerinde en sık görülen problemin mide kanamasına bağlı gelişen genel durum bozukluğu olduğuna değinen Atamer, şoka kadar ilerleyebilecek bir sorun olduğuna dikkat çekti. Atamer, “Bu durumun acil tedavi edilmesi gerekir. Mide ülser kanamalarında, kanamaların yeri saptanır ve kanamalar durdurulur. Bazen de daha derine gidebilir ve delinmelere yol açabilir. Bu durum hayatı tehdit eden bir durum oluşturur ve acil cerrahi müdahale gerektirir. Tedavide gecikme olması halinde ölümle sonuçlanabilir.” ifadelerini kullandı.

Özellikle yaşlı hastalarda ülser sık görülüyor

Ülserin sıklıkla ilkbahar ve sonbahar aylarında görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Aytaç Atamer, belirli aralıklarla kontrol edilmesinde fayda olduğunu söyledi. Özellikle yaşlı hastalarda fazla ağrı kesici ilaç kullanılmasına bağlı olarak ülserin sık görüldüğünü aktaran Atamer sözlerini şöyle tamamladı:

“Toplumumuz yaşlanmakta ve buna bağlı olarak kalp hastalıkları da artmaktadır. Kan sulandırıcı ilaçlar çok sık kullanılıyor. Bu tür ilaçlara bağlı olarak ülser gelişiyor ve kanamalar oluşuyor. Bu ilaçlar kullanılmadan önce gastroenteroloji uzmanı takibinde olmalı, gerekirse endoskopi yapılarak mide ve bağırsak incelenmelidir.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ