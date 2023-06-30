Doktorlar dizisinde Ela karakterini canlandıran Yasemin Özilhan, benzerlikleri nedeniyle herkes tarafından dünyaca ünlü oyuncu Penélope Cruz'a benzetti.

İş adamı İzzet Özilhan'la evli olan Yasemin Özilhan, son olarak katıldığı bir düğünde tercih ettiği kombinle büyük ilgi görmüştü. Sosyal medyada da geniş bir beğeni kazanan ünlü oyuncu, şimdilerde ise yüzündeki değişimle konuşuluyor.

Yerli Penélope Cruz

Cemiyet tanınan isimlerinden olan Yasemin Özilhan, evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı. Geçtiğimiz günlerde arkadaşı Eda Ece'nin düğününe gitmek için hazırlanan Yasemin Özilhan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçileri tarafından çok beğenilen Özilhan, İspanyol ödüllü oyuncu Penélope Cruz'a benzetildi.