Başarılı isimler Mahsun Kırmızıgül ve Yaşar İpek önceki gün İstinyePark’ta yemek çıkışı objektiflere yansıdılar. İkili, uzun süren sohbetin ardın mekan çıkışı muhabirlerle ayak üstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Buluşma içeriğini soran muhabirlere yanıt veren Mahsun Kırmızıgül, "Yaşar’la bir proje yok şuan ama onunla her projeye her yola varım" ifadelerini kullandı. İki ünlü isim keyifli geçen yemek ve ayaküstü sohbetin ardından mekandan araçlarına doğru ilerleyerek ayrıldılar.