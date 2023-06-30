Eşini üzücü bir şekilde 3 yıl önce kaybeden Yaşar Alptekin, hayatına yeni bir başlangıç yapmaya karar verdi. 1 buçuk yıl önce görücü usulüyle tanıştığı Nadire Tunca ile sessiz sedasız bir şekilde evlendi.

21 yıl sonra ikinci kez evet demişti

21 yıl sonra ikinci kez evlenme kararı alan Yaşar Alptekin, geçmişte yaşadığı acı bir kaybın ardından hayatında yeni bir aşka yer açtı. Ünlü isim, 3 yıl önce kanser nedeniyle kaybettiği sevgili eşi Nilgün Altınyay'ın ardından, görücü usulüyle tanıştığı Nadire Tunca ile mutlu bir birliktelik yaşamaya başladı.

Yaşar Altekin 3. kez nikah masasına oturdu

Çift, sade ve samimi bir törenle mutluluklarına "Evet" diyerek hayatlarını birleştirdi. Nikahlarına özel çekilen fotoğraflar, duygusal anları ve içten gülümsemeleriyle sosyal medyada paylaşıldı. Yaşar Alptekin ve eşinin nikah kareleri, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.