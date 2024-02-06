Çocukken sabahın ilk ışıklarında fırından mis gibi kokularla çıkan ekmek hiç aldınız mı? Belki de hayatımızın en anlamlı anılardan biri olabilir. Kaç kere o ekmeği eve götürene kadar kıyısından küçük küçük lokmalarla küçüldünüz? Yine yeniden o eski günlere dönme imkanımız olsaydı. Öyle değil mi?...

ANNE ELİNİN LEZZETİNDE YEMEKLERİN ADRESİ: KITCHEN LOCAL

İstanbul lezzet haritasına yeni bir soluk getiren Kitchen Local, taze ve özel malzemelerle hazırlanan yaratıcı ve leziz yemekleriyle dikkat çekiyor.

İstinye Park ve Watergarden AVM’deki 13 markayı tek çatı altında toplayan Together Food Hall’de hizmet veren restoran, geleneksel tatları modern bir dokunuşla birleştiren konseptiyle misafirlerini lezzet dünyasında bir yolculuğa çıkarıyor. Sağlıklı ve doyurucu ev yemeklerini “anne elinin lezzeti”nde yiyebileceğiniz Kitchen Local’de, her damak tadına uygun seçenekler bulmak mümkün.

Türk Mutfağı’ndan Eşsiz Lezzetler

Taze temin edilen sebzeleri, etleri ve özel malzemeleri Türk mutfağının eşsiz lezzetleriyle buluşturan mekanda geleneksel tariflerle hazırlanan yemekler, modern bir sunuma kavuşuyor. Türk mutfağının karakteristik lezzetlerinin yer aldığı menüsüyle misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefleyen restoranın menüsünde, mantıdan bamyaya, zeytinyağlılardan Rize kavurmaya birçok yöresel lezzet bulunuyor.

Kitchen Local, Türk mutfağının zenginliğini keşfetmek isteyenleri bekliyor.

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CİNSİYET BELİRLEME PARTİLERİNE ÖZEL RENKLİ PASTALAR

Vanilla Rococo eşsiz reçetelerden tasarladığı pastalarını cinsiyet partileri için uyarlayarak, ömür boyu hafızalarda kalacak bir sürprizin ana kahramanı oluyor. Bebeğin cinsiyetine göre hazırlanan renkli ve özel tasarım pastaların iç kısmı pembe ve mavi olmak üzere iki renge göre uyarlanıyor.

İşçiliği, tasarımı ve lezzeti ile ön plana çıkan Vanilla Rococo’nun cinsiyet belirleme pastalarının dış tasarımında kullanılan renkler tatlı bir merak uyandırıyor. Pasta kesildiğinde iç kısımdan çıkan pembe ve mavi renkli şekerleme ve kek ise aylardır beklenen sonucun habercisi oluyor. Bu özel pastaların lezzeti ise partilerin en keyif veren kısmı oluyor.

BETA TEA İLE SOĞUK KIŞ GÜNLERİNDE SICAKCIK BİR MOLA!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte, sıcacık çaylar hayatımızın her anında yer almaya başladı. Türkiye’nin yenilikçi çay markası Beta Tea; yeni özel çayları ile kışın iç ısıtan lezzetleri bir araya getiriyor. My Gourmet Collection, Jasmine Needle Beyaz Çay ve Wellness Koleksiyonlarını çay severlerin beğenisine sunan Beta Tea, damaklarda özel tatlar bırakacak çizgi üstü bir çay deneyimi vadediyor.

My Gourmet Collection, eşsiz ve yüksek kaliteli çay yaprakları ile öne çıkıyor. Siyah Çay, Bitki Çayı, Yeşil Çay, Meyve Çayı, Beyaz Çay, Rooibos Çayı, Oolong Çayı olmak üzere 7 farklı ürün grubu altında toplanan koleksiyon, yüzden fazla sayıdaki çeşitliliği ile zengin bir portföye sahip.

Geleneksel Çin çayı kültürünün özel bir parçası olan Jasmine Needle Beyaz Çay, baharın ilk hasadında toplanan genç çay yaprakları ve tomurcuklarından elde ediliyor. Hafif ve ferahlatıcı bir tada sahip olmasının yanı sıra içerdiği antioksidanlar sayesinde, vücuttaki hücresel hasarı ve stresi azaltmaya yardımcı olan Jasmine Needle Beyaz Çay, kış aylarının vazgeçilmezi olmaya aday…

Wellness Koleksiyonu, doğadan gelen şifa dolu bitkiler, özel meyve taneleri ve en kaliteli çay yapraklarının harmanından oluşuyor. Her ürünüyle farklı bir sağlık sorununun çözümüne yardımcı olması hedeflenen koleksiyonda DIGEST; sindirim sistemini desteklerken, CARE; içsel dengeyi bulmaya yardımcı oluyor. JOY; günlük hayatın stresinden uzaklaşmayı sağlarken SLEEP ise dinlendirici bir uyku deneyimi sunuyor. Tempolu bir hayatta biraz rahatlamak isteyenler için RELAX önerilirken zihinsel berraklık ve odaklanma için ise FOCUS çayı öne çıkıyor.

TERRAZZA ITALIA’DAN SEVGİLER GÜNÜNE ÖZEL MENÜ

Zorlu Center Köprü Katında Eataly’nin içerisinde yer alan Terrazza Italia, İtalyan kültüründen süzülen bir Sevgililer Günü menüsüyle, romantik bir akşam yemeğinde buluşmaya davet ediyor.

İtalyan mutfağının dünyaca ünlü geleneksel lezzetlerini ve Türkiye’nin yerel mutfağının çeşitliliğini profesyonel bir bakış açısıyla modern tekniklerle yeniden yorumlayan Terrazza Italia, ana yemeğinde et ve balık seçenekleri olan iki menü alternatifi sunuyor. “Balkabağı kreması, incir sızması, ekşi krema, balkabağı küpleri, karamelize kabak çekirdeği”nden oluşan bir tabakla tatlı bir başlangıcın ardından, “ekşi mayalı çıtır pizzette, ev yapımı stracciatella peyniri, somon havyar ve portakal kabuğu şekerlemesi” sunuluyor.

Menü tercihine göre "siyah trüflü ve ricotta peynirli ‘’Plin’’ ravioli” ya da Risotto “a la Gallega”nın ara sıcaklarda yer aldığı menü seçeneklerinde, ana yemek olarak dinlendirilmiş dana bonfile ya da deniz levreği tercih etmek mümkün. Bu görkemli menünün eşlikçisi olarak aşkınızı kutlayacağınız bir kadeh prosecco da menüye dahil olarak sunuluyor.

YÜZDE YÜZ YERLİ VE MİLLİ KAHVE ZİNCİRİ

Tüketiciler son dönemde yerli ve milli markalara daha fazla önem veriyor ve özellikle gelirini yatırım ve istihdama dönüştüren yerli markalara karşı daha duyarlı yaklaşıyor. Bu sebeple yerli firmalara ve ürünlerine yönelik talep de hızla artıyor. Kahve sektörü ise bunların başında geliyor. Dünyadaki kahve tüketiminin yüzde 70’ini karşılayan, en nitelikli kahve çekirdeği olma özelliğini taşıyan ve marka adını Arabica bitkisinden alan, yüzde yüz yerli ve milli marka Arabica Coffee House, Türkiye’de 150’e yakın şubesi ile nitelikli kahve severlere hizmet vermeye devam ediyor.

"Fark Yarat Öncü Ol" sloganı ile yola çıkan Arabica Coffee House, işletmelerinde kullanılan ürünler ile ilgili yaptığı yatırımlar ve kurduğu gıda üretim tesisinin yanı sıra konsept ve atmosferiyle kahve severlerin dikkatini çekiyor. Firma, 2024 yılının kendileri için asıl serüvenlerinin başlayacağı ve fark yaratacakları bir başlangıç olacağın belirtiyor. Kahvesini kendi ithal eden, günlük 3 ton kahve kavurma kapasitesine sahip fabrikasında kahvelerini kavurarak misafirlerine iyi kahve sunan Arabica Coffee House, kahve severlerin güven duyduğu bir buluşma noktası olma özelliğini koruyor.

MUCİZE BİTKİ SAFRAN

Amasya'nın Göynücek ilçesinde çiftçilik yapan Ramazan Boğa, deneme amacıyla 500 metrekarelik alana ektiği safran soğanlarından ürün almaya başladı. Boğa, internet üzerinden yaptığı araştırmanın ardından "mucize bitki" olarak anılan, gıda, tekstil, parfüm ve ilaç sanayisinde kullanılan safranı yetiştirmeye karar verdi.

Ramazan Boğa "Deneme amaçlı ektiğimiz safran soğanlarından ürün aldık. Zahmetli bir bitki olduğu için çiftçilerimiz tarafından pek bilinmiyor safran. Seneye en az 10 dönümlük alanda ekim yapacağım. Safran üreticisine iyi gelir sağlıyor, kilogramı 35-40 bin liradan satılıyor. Ülkemizde safran üretimiyle ilgili çok büyük bir açık var, yeterli üretim olmadığı için dışarıdan geliyor. Ülkemizin toprakları verimli olduğu için burada üretilen safran, dışarıdan gelen safrandan çok daha kaliteli." dedi.