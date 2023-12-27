Yılbaşında Türkiye'nin Turizm Patlaması: Sahiller ve Kış Otellerinde Rekor Doluluk!

Türkiye'nin turizm sektörü, yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte büyük bir hareketlilik yaşıyor. Özellikle sahil bölgeleri ve kış turizminin gözde merkezleri, tatilcilerin yoğun ilgisini çekiyor. Yılbaşı döneminde, sahil şeridinde bulunan otellerde doluluk oranları %80'e varan seviyelerde seyrediyor. Bu dönemde otel fiyatları, 30 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. Yılbaşı tatilinin başlamasıyla birlikte, yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin artması bekleniyor.

Sahil Bölgelerinde Yılbaşı Dolulukları

Yılbaşı tatili dolayısıyla, sahil bölgelerinde yer alan otellerde gözle görülür bir doluluk artışı yaşanıyor. Turizmciler, bu artışın son dakika rezervasyonlarıyla daha da yükseleceğini öngörüyor. Sahillerdeki bu hareketlilik, hem yerli hem de yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Uluslararası Turist Akını

Ekonomi muhabiri Selenay Yağcı'ya göre, sahil bölgelerini özellikle İngiliz ve Rus turistler tercih ediyor. Bunun yanı sıra, Edirne bölgesine yönelik Bulgar ve Yunan turist sayısında bir azalma gözlenmiş. İstanbul'da ise pandemi dönemini aratmayacak bir sakinlik yaşanırken, yılbaşında üç günlük tatil, iç turizmi hareketlendiriyor.

Kış Otellerinde Fiyat Artışları ve Rezervasyonlar

Yılbaşındaki uzun hafta sonu tatili, otel rezervasyonlarında %30'a varan bir artışa yol açtı. Kış otellerindeki fiyatlar %70-80 civarında artış gösterirken, yerli turistler özellikle sanatçı programları sunan otelleri tercih ediyor.

Rusya’dan Antalya’ya Yoğun İlgi

Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR'a göre, Antalya bölgesine yönelik ilgi oldukça yoğun. Pegas Touristik ve Fun & Sun gibi tur operatörleri, Antalya'ya yönelik yılbaşı tur satışlarında önemli bir artış kaydetti.

Türkiye Otelciler Federasyonu'ndan Beklentiler

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı, doluluk oranlarının %80'e ulaştığını ve son dakika rezervasyonlarıyla daha da artacağını belirtiyor. Ayrıca, Avrupa'dan gelen turist sayısında da bir artış olduğu gözlemleniyor.

Ege Bölgesi'nde Doluluk Oranları

Ege Bölgesi'nde, özellikle dağ ve termal otellerde, kapalı havuzlu veya spa ve 'wellness' hizmeti sunan resortlar büyük ilgi görüyor. Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, yılbaşının hafta sonuna denk gelmesinin turizme büyük faydalar sağladığını belirtiyor.

Şehir Otellerinde Durum

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, şehir otellerinde talebin beklentilerin altında kaldığını, ancak özellikle Antalya gibi bölgelerdeki otellerin, kış ve kayak merkezlerinin, Sapanca ve Abant gibi yerlerin talepten memnun olduğunu ifade ediyor.

Bu durum, Türkiye'nin yılbaşı turizmindeki canlılığını ve çeşitliliğini gösteriyor. Yılbaşı tatili, hem yerli hem de yabancı turistler için Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.