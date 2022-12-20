Yeşilliği bol beldeler ilçesi: ÇEKMEKÖY

Ümraniye’den koparılarak, belde belediyelerden oluşan Çekmeköy, İstanbul Fethine kadar Bizans toprağıydı. Önceleri Bizansın elinde olan bu bölge 14. Yüzyılda Orhan Bey döneminde fethedilmiştir. Köylerle ilgili çıkan haberler de Kanuni Sultan Süleyman dönemine kadar gidilmektedir. Çıkarılan kanunların içinde Çekmeköy adı da geçmektedir.

1840’lı yıllara gelindiğinde ise Çekmeköy nüfusunun 750yi aştığı görülmektedir. Burada yer alan halk demircilik, odun arabacılığı, süpürgecilik gibi önemli mesleklerle uğraştığı görülmektedir. Osmanlı döneminde Çekmeköy halkın odun ihtiyaçlarını karşıladığı bir yer olarak görülmekteydi. Bununla birlikte mesire alanları o zamanlarda da dikkat çekiciydi.

Çekmeköy Akdeniz ve Karadeniz iklimlerini birlikte yaşamaktadır. Çekmeköy günümüzde değiştiyse de hala daha hayvancılık ve tarım faaliyetleri yapılmaktadır.

Çekmeköy’ün en değerli yerlerinden biri olan Aydos Göl Piknik Alanı’nda hafta sonlarının çok rahat vakit geçirebileceğiniz bir yerdir. Bu parkta mangal yapıp yakınlarınızla vakit geçirebilirsiniz.

Çekmeköy geniş yeşillik alanlara sahip bir yerdir. Trabzon Park da bunlardan biridir. Mutlaka Trabzon Park’a gelip o muhteşem yeşillikleri görmelisiniz. Dikkat çekici yapısı ve doğal güzellikleriyle sizleri mutlaka kendine çekecektir.

İstanbul’un en önemli doğal koruma alanlarından biri olan Kelebek Çiftliği Çatalca’da. Renk renk kelebekleri sezonda görebileceğiniz, çocuklarınızla birlikte eğlenebileceğiniz tropikal kelebekleri izleyebileceğiniz önemli bir yerdir, Kelebek Çiftliği.

Bir başka doğal tabiat alanlarından biri de Avcıkoru Tabiat Parkı’dır. Eğer yolunuz Çekmeköy’e düşerse mutlaka bu tabiat alanlarını da ziyaret etmenizi öneririm.

İstanbul’un en önemli su havzalarından biri olan Ömerli, kamp yapmayı sevenler için ideal bir yerdir. Çekmeköy’ün önemli alanlarından olan Ömerli Barajı mutlaka görülmelidir.

Çekmeköy’de birçok sanatsal etkinlik yapılmaktadır. Bu sanatsal etkinliklerinden biri de tiyatrolardır. Çekmeköy’de güzel bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, tiyatroları mutlaka tercih edin.

Çekmeköy’de onlarca bol oksijenle yürüyüş yapabileceğiniz çok güzel parkurlar bulunmaktadır. Buralarda her yıl koşu yarışları düzenlenir.

Çekmeköy’ün önemli merkezlerinden olan Taşdelen de bu anlamda önemli yerlerden biridir. Yeşilbahçe, Saklıbahçe, Seçkin atv alanı ve güvercinlik mesire alanı piknik alanlarından bir tanesidir.

Ümraniye-Şile yolunun çevresi hariç Çekmeköy yatay mimari ile şekillenmiştir. Çekmeköy içlere doğru villalardan oluşmaktadır. Bol yeşil alanı da dikkat çekicidir. Yaşamak için, ulaşım açısından idealdir. Ancak kiralar kanatlanmıştır. Siteler dışında villalarda yaşamak için iyi bir gelire sahip olmak gerekir.