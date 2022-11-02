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Yeni hasat sızma zeytin yağı litresi 150 TL!

Yeni hasat bir litre zeytin yağı yaklaşık 120-130 TL’ye mal oluyor. Yeni hasat soğuk sıkma zeytin yağının en az 150 TL olması bekleniyor.

YAŞAM 02.11.2022, 09:52
Yeni hasat sızma zeytin yağı litresi 150 TL!

Ali Can SEVEN

Zeytin hasadı döneminde “taş baskı” zeytin yağının nasıl elde edildiğini görüntüleriyle sizlere sunmak için İzmir Dikili’nin Bademli Mahallesi’nde bulunan bölgenin önemli “taş baskı” ve de “soğuk sıkma” zeytin yağı fabrikasını ziyaret ettim. Fabrika sahibi Başar Öztürk bana tesisin kapılarını açtı ve üretimin nasıl yapıldığını anlattı.

Sadece “taş baskı”, soğuk sıkma zeytin yağı ürettiklerini ifade eden Öztürk, babasının mesleği de olan zeytinciliğin aynı zamanda bölgenin en önemli üretim alanlarından biri olduğunu söyledi.

Başar Öztürk “soğuk sıkma” zeytin yağının üretim aşamalarını şöyle anlattı:

Toplanan zeytinler, önce “kırmak ve ezmek” için 2 büyük döner taştan oluşan değirmene dökülüyor. Zeytinler burada tamamen ezildikten sonra, keçelerden oluşan çuvallara konuluyor.

Daha sonra çuvallar, yüksek basınçlı presin altına birer birer yerleştiriliyor. Yaklaşık 400 kilogram yağı bünyesinde taşıyan keçeler, yüksek basınçla yavaş yavaş sıkılıyor.

Buradan sızan zeytin yağı, paslanmaz çeliklerden oluşan dinlenme havuzuna alınıyor. Havuzlarda 24 saat bekleyen zeytin yağı, burada dinlendikten sonra, paslanmaz çelik tanklara alınıyor. Çelik tanlardan da zeytin yağı çeşitli litrelik tenekelere konuluyor. Bizim bölgemizdeki sızma zeytin yağının asit oranı yarımla bir arasındadır. Yeni hasat zeytin yağı her zaman makbuldür.

Yeni hasat sızma zeytin yağı fiyatında bu yıl beklenen ücret ne?” diye sorumu, Öztürk şöyle yanıtladı:

Zeytin ağacı bakımının bedeli değişkendir. Bu yıl sergiciler 300 TL, makineli sırıkçılar 600 TL günlük alırken, buna toplanan zeytinlerin fabrikaya nakliye fiyatını ekleyin. Fabrikada sıkma ücretine 5 litrelik teneke ücretini de ekleyin. 5 litrelik bir teneke yaklaşık 40-45 TL. Bütün bu maliyetlerle soğuk sıkma bir litre zeytin yağı yaklaşık 120-130 TL’ye mal oluyor. Yeni hasat soğuk sıkma zeytin yağının en az 150 TL olacak herhalde.

Sağlık için, şifa için bu bedeller elbette ödenecek. Ülkemiz önemli bir zeytin üreticisi olmasına rağmen, kullanım maalesef fiyatı yüzünden kısıtlı.

Siz değerli okuyucularımız güvenli “taş baskı” zeytin yağına ulaşmak için, Başar Öztürk’ü aramnız yeterli. Başar beye, 0532-2011001’den ulaşabilirsiniz.

Zeytin”in 8 bin yıllık tarihi...

Zeytinin tarihiyle ilgili birçok kaynak var. Ancak “Zeytin Dostu Derneği”nden aldığım tarihçeyle ilgili bilginin en güvenilir olduğuna inanıyorum. Bu yüzden aşağıdaki metni “Zeytin Dostu Derneği’nden aynen aldım:

Tarihi, günümüzden 8000 yıl öncesine dayanan zeytin birçok efsanenin de kaynağı olmuştur. Nuh Peygamber’den, Antik Yunan’a, Mısırlılardan, Romalılara kadar tarihin her aşamasında zeytin ağacından ve zeytinyağının yararlarından söz edilmektedir.
Ege Denizi’nin Santorini Adası’nda yapılan arkeolojik kazılarda çıkan zeytin çekirdeği ve zeytin yaprağı fosillerinin M.Ö. 3700 yılına ait olduğu bilim adamları tarafından tespit edildi. Fakat ilk zeytin ağacının nerede ve kimler tarafından ehlileştirildiği bilinmemektedir. Zira günümüzdeki zeytin ağaçları yabani ağaçların aşılanarak ehlileştirilmiş, bol ürün veren şeklidir.
Zeytin yetiştiriciliği, ilk kez M.Ö. 4000 yıllarında Anadolu’da başlamış, buradan Akdeniz’in diğer ülkelerine yayılmıştır.

Anadolu’dan getirtilen fideler Girit adasına dikildi. Bu ada 3000 yıl boyunca zeytin ağacı kültürünün tüm Akdeniz’e yayılması için büyük rol oynadı. Zeytinin ve yağının elde edilme teknolojisi, depolanması, ticareti hep burada olgunlaştı. Yöre insanı, elde ettikleri zeytinyağını diğer ülkelere ihraç etti. Bu adada yapılan kazılarda Knossos ve Faitos saraylarının yıkıntılarında zeytinyağının elde edilişi ile ilgili değerli belgeler ele geçti. Zeytinyağının üretimi, saklandığı küpler, zeytinlikte dans eden insanları gösteren duvar resimleri vs.

Antik Yunan da mitolojik olarak bilim tanrıçası Athena aynı zamanda zeytin ağacının koruyucu tanrıçası idi.
Aristo bu ağaç hakkında eserlerinde geniş bilgilere yer vermişti. Eflatun eserlerinde üzüm asması yanında zeytin ve zeytin-yağının eşsiz bir gıda olduğunu yazmıştı. Atinalılar yıllık kişi başına 30 litre civarında zeytinyağı tüketiyorlardı.
Milattan Önce 1035 yılında tahta çıkan ilk İsrailoğullarının kralı Soul’un alnına zeytinyağı sürülerek kutsanmıştı. O kutsamadan sonra İbranicede günümüzde de kullanılan bir deyim vardır. Bu deyim bir insanın ne kadar sağlam karakterli olduğunu ifade etmek için kullanılır. İyi insanlar anlatılmak istenirken “halis zeytinyağı gibi” derler.
Zeytin ticaretinin yapılması için Akdeniz’de özel gemiler yaptırılmış, zeytincilik zamanla yayılmıştır. Amerika’nın zeytin ile tanışmasını sağlayanlar İspanyollardır. Zeytin, misyonerler tarafından 16. ve 17. yüzyıllarda, önce Meksika’ya götürülerek yetiştirilmiş, zamanla Kaliforniya’ya ve Güney Amerika’ya yayılmıştır.
Zeytin ağacı akıl ve zaferin, zeytin dalı barışın, zeytinyağı da saflık ve sadeliğin sembolü olmuştur.

Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
#Yeni hasat #sızma zeytin yağı
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