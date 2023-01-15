Yeni dünyanın yeni beslenme trendleri

Demet CENGİZ

Fiyat artışlarının dünyanın farklı bölgelerinde ayaklanmalara sebep olduğu, yılları aşan savaşların devam ettiği, kuraklığın yaratacağı kıtlığı konuştuğumuz şu dönemde sağlıklı, sürdürülebilir ve dünyaya saygılı beslenmenin önemi daha da önem kazanıyor.

Metro Türkiye ve Beslenme Uzmanı, Sürdürülebilir Yaşam Aktivisti Dilara Koçak bir araya gelerek daha sağlıklı, sürdürülebilir beslenme ve iyi yaşam için 10 öneri getirdi.

Yeni bir yıla giriş yaparken edinilecek sağlıklı beslenme alışkanlığının bütün bir yılı rahat ve keyifli bir şekilde geçirmek için çok değerli katkılar sunacağını söyleyen Dilara Koçak, toplumda sağlıklı beslenmeye yönelik talebin git gide arttığını belirtti. Koçak, sağlıklı ve bir iyi yaşam için ‘sürdürülebilirlik’ kriterinin büyük önem taşıdığını vurgularken, “Sürdürülebilir diyetler hem şimdi hem gelecek için gıda güvenliği ve sağlıklı yaşama katkı sağlıyor, ekosistemimizin korunmasına da destek oluyor” dedi.

SAĞLIKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENME

Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme için getirilen on öneri şöyle:

- Yeşil Akdeniz diyetiyle zeytinyağı.

- Mevsimine uygun, yerel ve coğrafi işaretli ürünler (Sağlığa faydasıyla öne çıkmaya başlayan mor domates, siyah Taşköprü sarımsağı gibi).

- Balık seçimlerinizde sürdürülebilir, doğru boy kriteri ile avlanmış, mevsimsel balıklar.

- Organik ürün seçimleri ancak gıda okuryazarlığıyla ne tükettiğine dikkat edilmesi. Ürünlerin tabağa gelene kadar süren yolculuğuna önem verilmesi.

- Moktail seçimleri. Smoothie ve çaylar iyi bir tercih olabilir.

- Filizlendirilmiş mercimek, nohut, maş fasulyesi gibi bakliyatlara öğünlerde yer vermek.

- Undan yapılanlara göre daha sağlıklı olan baklagil makarnaları.

- Rafine şeker yerine hurma püresi kullanımı.

- Bitkisel beslenmeyi tercih edenlerin yeterince besin içeriği almak için yüksek vegan ürünler tercih etmesi.

- Hayvansal yerine bitkisel sütler.

HEM SAĞLIĞI HEM DÜNYAYI KORUMAK

Metro Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Aslı Duran, her geçen gün organik ürünlere talebin arttığını belirterek, “Biz 200’ü aşkın ürün çeşidi ile bunu karşılıyoruz. Sürekli genişleyen organik ürün yelpazemizle meyveden sebzeye, bakliyatlardan yumurtaya, un, domates püresi ve salçası gibi temel malzemelerden çaylara kadar birçok organik ürün çeşidini tüketiciye ulaştırıyoruz” diye konuştu.

Metro Türkiye’nin ayrıca kendi markasıyla raflarına taşıdığı organik ürünlerin tamamında QR kod ile izlenebilirlik sağladığını hatırlatan Duran, “Bu sayede organik ürünün tarladan ve çiftlikten rafa olan yolculuğu toplamda 39 farklı bilgi ile tüketicilere sunularak güvenilir alışveriş sağlanıyor” dedi.

400’e yakın vegan ürün çeşidi

Sürdürülebilir bir hayata odaklanarak bitkisel protein ağırlıklı beslenmeyi tercih edenler için de birçok farklı vegan ürünün Metro Türkiye raflarında yer aldığını belirten Aslı Duran şunları söyledi: “Raflarındaki yaklaşık 400 vegan gıda ürün çeşidi var. Metro Chef Veggie ile geleneksel tatlardan vazgeçemeyenler için makarna, içli köfte, lahmacunun yanı sıra Rioba markası altında organik smoothie ve organik çay ürünlerini de vegan olarak sunuyoruz. Süte alternatif olabilecek, yüksek E ve B12 vitamini içeren Metro Chef Veggie bademli ve fındıklı içecekler de Metro Türkiye raflarında vegan yaşamı tercih eden tüketicilerle buluşuyor.”

Mevsimine uygun yerel ve Coğrafi İşaretli ürünler

Türk mutfağını geleceğe taşımak ve sürdürülebilir beslenmeyi sağlamak için yerel ve Coğrafi İşaretli ürünleri üretiminden tanıtılmasına her aşamada destekleyen Metro Türkiye, Finike portakalından Zile pekmezine, Ereğli siyah havucundan Aydın kestanesine kadar 200’ü aşkın Coğrafi İşaret tescilli ve aday ürünü mevsiminde raflarında sunarak sofralara sağlık katmayı amaçlıyor. Balıkçılıkta da sürdürülebilirliği ön planda tutan Metro Türkiye, balık tüketmek isteyenlere de yemindeki alg yağı sayesinde daha yüksek Omega 3 değerine sahip olan Metro Premium çipura ve Metro Premium levreği denizden çıktığı tazelikte ve izlenebilir tedarik zinciriyle raflarında sunuyor.