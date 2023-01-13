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YENİ DÜNYA DÜZENİNDE TÜRKİYE TURİZME YÖN VERECEK TURİZM’DE TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA ALFA BAKIŞ AÇISIYLA YENİ BİR EKOL GELİY

Milenyum çocukları alışveriş, eğlence ve tatil anlayışını değiştiriyor. Bir dönem sona erdi, yeni bir dönem başlıyor.

YAŞAM 13.01.2023, 11:19
YENİ DÜNYA DÜZENİNDE TÜRKİYE TURİZME YÖN VERECEK TURİZM’DE TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA ALFA BAKIŞ AÇISIYLA YENİ BİR EKOL GELİY

Öncelikli olarak, Alfa Kuşağı’nın diğer kuşaklara oranla bilimsel, kültürel, dini ve yaşamsal anlamda farklılık yaratacağı, kavramları değiştireceği, yeni kavramları ve kuramları ortaya atarak yaşamın her aşamasında etkin rol oynayacakları net öngörülmektedir. Bu sebeple yeni meslekler, yeni arayışlar ve turizmde de yeni hedefler ve yeni tanımlar oluşacaktır. 

  • Artık günümüz dünyası teknolojinin de etkisiyle hızla bir değişim ve gelişim içerisinde. Tüm sektörlerde olduğu gibi turizmde de işler yeni neslin ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. İşte bu noktada yeni teknolojilere ayak uyduramayan şirketler ve oluşumlar ise teker teker piyasadan siliniyor.

Çalışma Hayatında Geleceğin İnsan Kaynağı Alfa Kuşağı

Çocuklarımız geleceğe gönderdiğimiz ve asla göremeyeceğimiz mesajlardır(anonymous).  Devir alfa devri, hazır olmalıyız, bu çocuklar geleceği inşa edecekler. 

Özellikle Y kuşağı ile başlayan, Z ve ALFA kuşağının farklılığından oluşan yeni bir jenerasyonun ihtiyaç, talep ve amaçlarına yönelik, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet göstermeyi hedefleyen, yeni akımlara duyarlı farklı bir bakış açısı ile bambaşka bir kavramın oluşturulması ve tanıtımının yapılması ve bu yönde sektör işbirlikleri yapmak için 19/09/2022 tarihinde yönetmeliklere uygun olarak kurulan Alfa Dünya Turizmi Derneği kamu, özel, STK ve tüm paydaşlarla işbirliği içinde faaliyetlerini sürdürecektir. Bu bağlamda:

  • Derneğin faaliyet gösterdiği bölge ve illerdeki üniversite ve sektör işbirlikleri ile, tüm konaklama, ulaşım, yeme-içme, eğlence, marina, liman, mice, sağlık, spor turizmi ve benzeri turizm sektörü paydaşları ile koordineli olarak bilgi ve tecrübelerin aktarılması,  personel eğitimleri ile birlikte kalitenin arttırılması ve sürecinde ise başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’de çalışmalarını sürdürmek ve dünyaya, yeni bir turizm akımı olan Alfa Dünya Turizmi’ni, dolayısıyla’ da Türkiye’yi tanıtmak ve yeni nesillerin,  yeni turizm akımını yaymaktır.

Alfa, Z ve Y Kuşağı’nın ihtiyaç, talep ve amaçlarına yönelik bir turizm anlayışını yurt içinde ve yurt dışında başlatmak amacıyla:

Doğa ile dost, sürdürülebilirlik prensibini temel alan, insan, doğa ve dijital bağını kurup güçlendirmeyi amaçlayan, almak ve tüketmek yerine, paylaşmayı ve çoğaltmayı koyan, yeni nesile ve aynı zamanda yeni akımlara uyarlı, geniş ölçekli bir turizm kavramının oluşturulması ve tanıtımının yapılması,  

“Tarım olmazsa Turizm olmaz” mottosu ile turizm alanlarının içinde tarım alanları oluşturmak, meyve, sebze, baklagil üretimini teşvik etmek, dijital ve tarımın birleştirilmesi ile doğal ortamların arttırılması, yeni nesil çocuklarımızın tüketim değil üretim toplumunu oluşturmasını teşvik etmek.

Turizm paydaşlarının birlik olup tüketirken, nasıl üretebileceğimizin örnek rol modellerini hızlıca oluşturmalı, gençlerimizin konaklamak için geldikleri kamplar, oteller ve tatil köylerinde tüketirken, keyifle, neşeyle workshoplar eşliğinde üretim yapmak, her yaşın etkinliklere katılımını sağlarken dijital dünya ile birlikte entegre tarım ve grup performans etkinlikleri ile organize olması, birlik beraberlik ve takımdaşlık ruhunu aktive etmek.

Turizm sektöründe kanayan bir yaraya dönüşen, çalışan memnuniyetsizliği için acil çözüm önerilerini hayata geçirmek, çalışanların aralıklarla üretim, sosyal medya kullanımı, dijital hayata entegrasyon, yaş gruplarını tanıma, anlama ve empati kurma, aidiyet ve takım olma ruhunu oluşturmak. Turizm sektörünün ilgili bölümlerin olduğu Lise, Meslek Yüksekokulları ve Üniversiteler ile işbirliklerinin aktiviteli iletişimlerinin sağlanmaları, derneğin ana çalışmalarını oluşturacaktır. Doğa ve su sporlarının arttırılması ve spor ve dağ turizminin ön plana çıkarılması, çevreye ve doğaya dost kendi sağlığına önem veren dolayısıyla sağlıklı nesillerin oluşması öncelik teşkil etmelidir.

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