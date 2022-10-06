Yemek Kartı Kullanmanın Avantajları

Personeline yemek kartı çözümü sunmak isteyen işletmeler için geliştirilmiş olan yemek kartları, pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren işverenin radarına giriyor. Üniversitelerden hastanelere, e-ticaret firmalarından bankalara farklı çalışma alanlarında bulunan personel, öğle aralarında yemek kartı anlaşmalı kurumlar arasından dilediğini seçip orada yemek yiyerek sosyalleşebiliyor. Diğer yandan işletmeler için de yemek kartının sunduğu pek çok fayda var. İşçi maliyetinden operasyonel kolaylığa, vergi muafiyetinden hijyen sorunlarına çeşit çeşit alanda kendine çıkar sağlayan firmalar, yemek kartlarını tercih ederek hem kendini hem de çalışanlarını mutlu etmeyi seçiyor. Dolayısıyla siz de personelinize yemek kartı hizmeti sunmak isterseniz yazımızdaki ayrıntıları okuyarak konu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Yemek Kartlarının Çalışanlar için Avantajları

Çeşitli restoran ve kafelerde yapılan yiyecek ve içecek harcamalarında indirimler kazanma fırsatı yaratıyor. Dolayısıyla sıklıkla tercih ettiğiniz mekanlarda yapacağınız alışverişlerde ciddi anlamda tasarruf etmeniz mümkün.

Yemek kartı avantajları arasında en çok dikkat çekenlerden biri de market alışverişi imkanı. Yemek kartlarının anlaşmalı olduğu marketlerden yapacağınız harcamaları, maaş hesabınız yerine yemek kartınızla gerçekleştirebilirsiniz. Böylece aile bütçenize de katkıda bulunmuş olursunuz.

Yemek kartınız yanınızda olmasa dahi alışverişleriniz yarıda kalmaz. Nasıl mı? Mobil ödeme imkanı ile. Yemek kartının mobil uygulamasını cep telefonunuza indirerek anlaşmalı kurumlarda mobil ödeme kodu ile alışverişin keyfini çıkarın.

Özellikle mesai saatleri içinde ofisten çıkıp yemek yemek ya da sosyalleşmek için yemek kartlarından faydalanabilirsiniz. Bu da çalışma saatleri içinde kafanızı bir nebze olsun boşaltmanızı sağlayarak sizi rahatlatacaktır.

Farklı işletmelerde yemek yeme imkanı da yemek kartları ile gerçek oluyor. Her gün aynı yemekhanede yemektense, arkadaşlarınızla ofise yakın bir kafede öğle yemeği yemek gibisi yok.

Yemek Kartlarının İşveren için Avantajları