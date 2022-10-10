Yazma satarak aldığı kayık, ekmek teknesi oldu

Antalya'nın Demre ilçesinde "Gofret" ismini verdiği kayığıyla saatlerce kürek çeken kadın, teknelerine yanaştığı turistlere boncuklarla süslediği takıları ve dağdan topladığı bitkileri satarak geçimini sağlıyor.

Üçağız Mahallesi'nde yaşayan Fatma Mazılı, 25 sene önce karadan ulaşımın olmadığı Hamidiye köyüne tekneyle gelin gitti. Eşi Ahmet ile bir süre balıkçılık yapan Mazılı, tura çıkan teknelerde bulaşık yıkadı, turistler için yemek yapmaya başladı.

Bir süre de teknelerde gözleme yapan Mazılı, denizden kazandığı parayla Ersin ve Cem ismindeki iki oğlunu okutarak iş sahibi yaptı. Mazılı, akşamları arta kalan zamanlarda oyaladığı yazmaları satıp kazandığı parayla kendisine kayık aldı.

Dağdan topladığı kekik, adaçayı, defne yaprağı ve yaptığı takıları kayığına yükleyen 55 yaşındaki kadın, sabahın ilk ışıklarıyla denize açılıyor.

Kürek çekerek maviliklerde yol alan Mazılı, koylarda mola veren teknelere ve yatlara yanaşarak, turistlere hem doğal çaylarını hem de takılarını satıyor.