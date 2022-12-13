Yaşamın kolay olduğu ilçe: BEYLİKDÜZÜ

Mega kentimizin en popüler yerleşim merkezlerinden biri olan Beylikdüzü, Marmara Denizi’ni görmesiyle de çok ünlüdür. Birçok siteye hâkim olan ilçe, alışveriş merkezleri ve irili ufaklı üretim merkezlerini barındırmaktadır. Tekirdağ ya da Edirne yönüne gitmEk isteyenler sahil şeridinden gitmek isterse, bu ilçeden geçmek zorundadır.

Planlı yerleşimin en iyi örneklerinden biri olan Beylikdüzü’ne geldiğinizde, burada Osmanlı Dönemi'nden kalma tarihi yapıları, camileri, çeşmeleri görebilir, plajlarında keyifli zaman geçirebilir, piknik alanlarında piknik yapabilir, sahilinde yürüyebilir ve yapacak daha pek çok şey bulabilirsiniz. Bunlar arasında en çok tercih edilen alışveriş merkezleri, Beylikdüzü sınırları içerisinde farklı seçenekler ile karşınıza çıkmaktadır.

1 milyon metrekarelik alanı ile İstanbul ilindeki en büyük park alanı olma özelliğini taşıyan Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde 6 farklı etaptan oluşan sayısız ağaç ve bitki çeşidi bulunmaktadır. Bu yerde ayrıca buz pisti, koru alanı, futbol sahası, huzur evi ve öğretmen evi gibi olanaklar da vardır. Vadinin ilk etabında bisiklete binebilir, yürüyüş yapabilir, spor yapabilir, kafe ve restoranlarında dinlenip yemek yiyebilir, akülü tren ile gezebilir, çim teraslarda dinlenebilir, çeşitli sergilere katılabilir, satranç ve bazı çeşitli masa oyunlarını oynayabilir, sosyal etkinliklere katılabilirsiniz. Vadinin diğer bölümlerinde su bitkileri bahçesi, mini bir müze, kafeler, kütüphane, etkinlik alanları, çiçek bahçeleri, ahşap bir köprü, seyir terasları, çocuk oyun alanları, macera parkı, gençlik merkezi ve dans platformları da yer almaktadır.

Mavi bayrak sahibi olan West Marina, Beylikdüzü’nde keşfedebileceğiniz yerlerden biridir. Hem su sporları yapmak hem de marina içinde bulunan restoranlarda ailenizle birlikte güzel bir yemek yemek isterseniz, West Marina önerilmektedir.

Gürpınar Sahili’nde denize girebilir, piknik yapabilir, mangal yakabilir ya da eğlenceli bir bisiklet turuna çıkabilirsiniz.

Sahil, özellikle güzel havalarda İstanbul ilinde kalanlar için keyifli günübirlik bir tatil olanağı sunmaktadır.

Beylikdüzü’nde Turgut Özal Mahallesi’nde olan Torium AVM’de eğlence, sinema, konser, sergi ve kapalı kar eğlence alanı gibi olanaklar var.

Kapalı alanda kar keyfi ve kış sporları olanakları sunan Snow Park ise muhteşemdir.

Turistik yerlerinden biri olan Tepecik Çamlık Piknik Alanı, denizin hemen yanı başında, ağaçların arasında, bolca oksijen alabileceğiniz ve doğa ile iç içe olabileceğiniz, keyifli bir yerdir. Tepecik Çamlık Piknik Alanı’na gittiğinizde, bolca oksijen, çam ağaçlarının gölgesi ve etraftaki kuş sesleri sizi büyüleyecektir.

Gürpınar Halk Plajı, Beylikdüzü’ne bağlı Gürpınar'ın sahil bölgesindedir.

Beylikdüzü’nün yerlileri ve tüm İstanbulluların tercih ettiği bu plaja giriş ücretsizdir.

Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan Balıkçı Kenan Deniz Canlıları Müzesi, Türkiye sularındaki deniz canlılarının sergilendiği bir mekandır. Tonlarca mumya balığın olduğu müze, dünya üzerinde bu konseptte açılan ilk müzedir. Müzenin kurucusu, Kenan Balcı’dır. Kenan Balcı, Türk denizlerinde bulunan su canlılarının büyük bir bölümünü burada sergilemektedir. Müze, deniz yılanından hamsiye kadar pek çok farklı balığın mumyasına ev sahipliği yapmaktadır.

Mimar Sinan’ın hilal kaşlı, uzun boylu diye tasvir ettiği Sultan Süleyman Köprüsü, Büyükçekmece’nin en dikkat çeken tarihi yapısıdır. Köprü ile Beylikdüzü arası 13 kilometredir. Marmara Denizi ile Büyükçekmece Gölü'nü birleştiren bir konumda yer almaktadır. 7,17 metre genişliğe sahip köprü, 636 metre uzunluğundadır. Ayrıca köprüye giriş bölümünde gezilebilecek Kurşunlu Han, Sokullu Mehmet Paşa Cami ve 1. Süleyman Çeşmesi bulunmaktadır.

Beylikdüzü’nde bulunan Antikacı Dede’nin Yeri, antikalara ilgisi olanlara önerilir.

Ulaşım sıkıntısı olmayan bu yeni ilçemiz, gökdelen konutlarıyla ünlüdür. Yaşamı kolay bu ilçede her nitelikte kiralık konut bulunabilir, yeter ki cebiniz dolu olsun.