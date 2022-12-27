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Yaşaması güzel, yaşanması pahalı bir ilçe: KADIKÖY

Haydarpaşa Garı, 20. yüzyıl başlarında Alman mühendisler ve dış tasarımının ise dönemin ünlü Türk mimarı Vedat Tek tarafından inşa edildi.

YAŞAM 27.12.2022, 10:20
Yaşaması güzel, yaşanması pahalı bir ilçe: KADIKÖY

Anadolu’dan taşı toprağı altın şehrimiz İstanbul’umuza trenle ilk gelenlerin ilk gördüğü ilçe Kadıköy’dür. Kadıköy’e, İstanbul’un kültür ve sanat başkenti de diyebiliriz. Kadıköy, tarihi boyunca farklı etnik kökenlilerin yaşadığı tarihi bir yerleşim merkezidir.

Kadıköy denince ilk akla gelen mekanlardan biri olan Haydarpaşa Garı ile giriş yapabiliriz. Haydarpaşa Garı, 20. yüzyıl başlarında Alman mühendisler ve dış tasarımının ise dönemin ünlü Türk mimarı Vedat Tek tarafından inşa edildi.

Berlin-Bağdat hattının bir durak noktası için yapılan gar, 2011’de çıkan yangında çok zarar gördü.

Kadıköy’ü kültür sanat merkezi yapan yerlerden biri, Bostancı Gösteri Merkezi’dir. 1991’de faaliyete geçen bu merkez, sayısız konsere ve gösteriye ev sahipliği yapmıştır.

Fenerbahçe Kalamış Marina, Kadıköy sahilinin en güzel yerini işgal etmektedir. Aynı zamanda rıhtım olarak da kullanılan marinada, 600 metre uzunluğunda tekne park etme alanı vardır.

Kadıköy’ün en popüler caddesi Bağdat Caddesi’ne yakın olan Kozzy Alışveriş ve Kültür Merkezi’nde birbirinden ünlü markalara ait 50’den fazla mağaza, çocuk oyun alanları, parklar, sergi salonları ve 400 kişi kapasiteli bir de gösteri salonu mevcuttur.

Tarihi Moda Sineması’nın restore edilerek yenilenmiş bir versiyonu olan Moda Sahnesi’nde farklı ülkelerden tiyatro ekiplerinin oyunları, dans gösterileri ve konserleri düzenleniyor.

Rahmetli ünlü sanatçımız Barış Manço’nun evini mutlaka ziyaret ediniz. Burada, yani Moda sahilinde birbirinden güzel restoranlar sizi bekliyor.

Unutmadan belirteyim aynı yöredeki 1800’lerden kalma Yoğurtçu Parkı, denizin mavisi ile kendi bitki örtüsündeki yeşillikleri çok güzel bir şekilde buluşturmaktadır. Tarihi Kurbağalıdere Köprüsü de buradadır.

Bu parkta Mustafa Kemal Atatürk, Yunus Emre ve Süreyya İlmen gibi büyük değerlerimizin heykelleri bulunmaktadır.

Adıyla çok ünlü Fenerbahçe Parkı içinde 1500’den fazla bitki türü yer almaktadır.

Acıbadem’in en ilk AVM’sinde sevdiklerinizle birlikte kaliteli vakitler geçirebilirsiniz.

Mimari bir şaheser olan Süreyya Operası, 1927’de Süreyya İlmen Paşa tarafından inşa ettirilmiş ve birçok farklı opera, tiyatro, balo gösterilerine ev sahipliği yapmıştır.

Dünyaca ünlü şairimiz Nâzım Hikmet’in adını taşıyan kültür merkezinde edebiyat, resim, sinema, fotoğraf, tiyatro, müzik dans ve dil atölyelerine rastlayabilirsiniz.

Kadıköy’ün Bahariye Caddesi’ne, tam bir kültür merkezi diyebiliriz. Övgünün arta kalanını sizler caddeyi ziyaret ettiğinizde zaten görmüş olacaksınız. 650 metre olmasına rağmen yapısı, mimarisi, kültürel, sanatsal ve tarihi noktaları sizi büyüleyecektir.

Sunay Akın’ın hayata geçirdiği İstanbul Oyuncak Müzesi’nde dünyanın dört bir yanından tarihi oyuncaklar sergilenmekte. Müzede 1700’lü yıllardan kalma oyuncaklara rastlamak mümkün.

Kadıköy’ün simge durağı, dinlenme noktası Boğa Heykeli, 1864’de yapılmış ve ilk olarak Paris’te sergilenmiştir. Padişahı Abdülaziz tarafından alınan heykel, sırasıyla Beylerbeyi Sarayı, Yıldız Köşkü’nde de konumlandırılmıştır. Bu heykelin, İngiltere, Belçika, İspanya ve Amerika’da 4 de benzeri bulunmaktadır.

Kadıköy’ün bir tarihi mekânı da Müze Gazhanesi’dir. 32 bin metrekarelik dev bir alan üzerine kurulu bu gazhanede İklim Müzesi, Karikatür, Mizah Müzesi, Çocuk Bilim Merkezi ve Afife Batur Kütüphanesi bulunmaktadır.

Kadıköy’deki All Saints Moda Kilisesi, 1878’de kurulmuş, Presbiteryenlik inancı doğrultusunda, ibadete açık durumdadır.

Tarihi mekân olan Osman Ağa Camii, 1612’de Padişah I. Ahmet tarafından inşa ettirilmiş, 1811’de II. Murat döneminde restore edilmiş, 1878’de büyük yangınla harap olmuştur. Aslına uygun inşa edilen Osman Ağa Camii’yi mutlaka görünüz.

Kalamış Atatürk Parkı, adeta bir oksijen parkıdır.

Yaşaması güzel, ancak yaşanması çok pahalı bir ilçe olan Kadıköy’ü mutlaka tam anlamıyla gezmeniz gerekir

Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
#kadikÖy #istanbul #Gezi
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