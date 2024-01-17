Yarıyıl tatili için ailelere 20 öneri

Çocuklar ve gençlerin dört gözle beklediği yarıyıl tatiline sayılı günler kaldı. Yarıyıl tatilinin aile üyeleri ile verimli vakit geçirerek yeni döneme daha motive şekilde devam etmek için hem ebeveynler hem de öğrenciler açısından güzel bir fırsat olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu Tezel, “Hayat koşuşturması arasında omuzlarında büyük sorumluluklar taşıyan yetişkinler için sosyalleşmek, dinlenmek ve rahatlamak hayati önem taşıyor. Yetişkinler kadar sorumluluk altında olmasalar da çocukların da kaygılı, yorgun ve bunalmış hissedebileceğinin unutulmaması gerekiyor. Yarıyıl tatilinde hava soğuk olsa bile parklarda, doğada temiz hava alarak vakit geçirmek hem ebeveynler hem de çocuklar için çok önemli” açıklamasında bulundu.

Anadolu Sağlık Merkezi Uzm. Klinik Psikolog Ezgi Dokuzlu Tezel yarıyıl tatilini verimli geçirmek için ebeveynlere 20 öneride bulundu: