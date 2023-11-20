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Yardımsever iş insanının başına gelen akıl almaz olay!

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Yardımsever iş insanının başına gelen akıl almaz olay!
Misafirleriyle yemek yedikleri mekan çıkışı, silahlı iki grubun çatışmasının tam ortasında kalan hayırsever iş insanı Ahmet Gülcan’ın durumu her geçen gün iyiye gidiyor.

Yardım severliği ile tanınan iş insanın Ahmet Gülcan’ın başına gelen akıl almaz olay.

İki gurubun silahlı çatışması esnasında karnına isabet eden kurşunla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede iki kez ameliyat edildikten sonra günlerce yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışılan Gülcan şu günlerde kısmen iyi olmasının mutluluğunu yaşıyor.

Taburcu olduktan sonra tedavisi gereği bağırsakları dışarıda yaşayan ve yakın zamanda yapılacak üçüncü bir operasyonla bağırsakları tekrar içeriye alınacak olan Gülcan bu durumun iş hayatına önemli ölçüde sekte vurduğunu belirterek, kazayla da olsa kendisini vuran ve yapılan araştırmada suç dosyası hayli kabarık olan şahıstan sonuna kadar davacı olacağını söyledi.

Gülcan, bu arada sevenlerine sağlık durumunun iyiye gittiğini ve yakın gelecekte tamamen iyi olacağının müjdesini verdi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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