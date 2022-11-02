Yamaç paraşütünden açtığı afişle ambulanslara yol istiyor

Çorum İl Ambulans Servisinde yaklaşık 9 yıldır ATT olarak görev yapan 30 yaşındaki Aktaş, 3 yıl önce yamaç paraşütü sporuyla ilgili eğitim almaya başladı.

Gerekli eğitim ve belgeleri tamamladıktan sonra Köse Dağı ile Kargı, Bayat, Osmancık ve Oğuzlar ilçelerinde uçuş yapan Aktaş, mesleğini yaparken yaşadığı zorlukları hobisi aracılığıyla gündeme getirmeye karar verdi.

İşini yaparken zorlandığı konuların başında gelen, trafikte ambulansa yol verilmemesine dikkati çekmek amacıyla, üzerinde "Ambulansa yol ver, yaşama yol ver" yazılı afiş hazırlatan Aktaş, gökyüzünde açtığı afişle farkındalık oluşturmaya çalışıyor.