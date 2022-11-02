Yamaç paraşütünden açtığı afişle ambulanslara yol istiyor
Acil tıp teknisyeni (ATT) Radi Aktaş, hobi olarak gerçekleştirdiği yamaç paraşütü uçuşlarında ambulanslara yol verilmesi için afiş açıyor.
YAŞAM 02.11.2022, 13:29
Çorum İl Ambulans Servisinde yaklaşık 9 yıldır ATT olarak görev yapan 30 yaşındaki Aktaş, 3 yıl önce yamaç paraşütü sporuyla ilgili eğitim almaya başladı.
Gerekli eğitim ve belgeleri tamamladıktan sonra Köse Dağı ile Kargı, Bayat, Osmancık ve Oğuzlar ilçelerinde uçuş yapan Aktaş, mesleğini yaparken yaşadığı zorlukları hobisi aracılığıyla gündeme getirmeye karar verdi.
İşini yaparken zorlandığı konuların başında gelen, trafikte ambulansa yol verilmemesine dikkati çekmek amacıyla, üzerinde "Ambulansa yol ver, yaşama yol ver" yazılı afiş hazırlatan Aktaş, gökyüzünde açtığı afişle farkındalık oluşturmaya çalışıyor.
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Yeni Gün Gazetesi - 02.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 01.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 31.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 30.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 29.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 28.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
17
açık
Namaz Vakti 02 Kasım 2022
|İmsak
|06:03
|Güneş
|07:29
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:40
|Akşam
|18:07
|Yatsı
|19:28
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|11
|26
|2. Başakşehir
|11
|23
|3. Adana Demirspor
|12
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Galatasaray
|11
|21
|6. Trabzonspor
|11
|21
|7. Konyaspor
|12
|20
|8. Kayserispor
|12
|20
|9. Alanyaspor
|12
|16
|10. Gaziantep FK
|11
|15
|11. Kasımpaşa
|12
|14
|12. Antalyaspor
|11
|13
|13. Karagümrük
|11
|12
|14. Ankaragücü
|11
|11
|15. Sivasspor
|12
|10
|16. Hatayspor
|11
|10
|17. Giresunspor
|11
|9
|18. İstanbulspor
|11
|8
|19. Ümraniye
|11
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|11
|24
|2. Keçiörengücü
|11
|21
|3. Boluspor
|10
|19
|4. Bodrumspor
|10
|18
|5. Pendikspor
|10
|18
|6. Samsunspor
|11
|17
|7. Manisa FK
|10
|16
|8. Rizespor
|10
|15
|9. Sakaryaspor
|11
|15
|10. Göztepe
|10
|14
|11. Bandırmaspor
|10
|14
|12. Tuzlaspor
|10
|12
|13. Altınordu
|10
|12
|14. Adanaspor
|11
|11
|15. Altay
|11
|11
|16. Erzurumspor
|10
|10
|17. Ö.K Yeni Malatya
|11
|9
|18. Gençlerbirliği
|10
|6
|19. Denizlispor
|11
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|12
|31
|2. M.City
|12
|29
|3. Tottenham
|13
|26
|4. Newcastle
|13
|24
|5. M. United
|12
|23
|6. Chelsea
|12
|21
|7. Fulham
|13
|19
|8. Brighton
|12
|18
|9. Liverpool
|12
|16
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Brentford
|13
|15
|12. Everton
|13
|14
|13. West Ham United
|13
|14
|14. Bournemouth
|13
|13
|15. Leeds United
|12
|12
|16. Aston Villa
|13
|12
|17. Southampton
|13
|13
|18. Leicester City
|13
|11
|19. Wolves
|13
|10
|20. Nottingham Forest
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|12
|32
|2. Barcelona
|12
|31
|3. Atletico Madrid
|12
|23
|4. Real Betis
|12
|23
|5. Real Sociedad
|12
|22
|6. Athletic Bilbao
|12
|21
|7. Osasuna
|12
|20
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Valencia
|12
|15
|11. Real Valladolid
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|13
|13. Almeria
|12
|13
|14. Getafe
|12
|13
|15. Espanyol
|12
|11
|16. Celta Vigo
|12
|11
|17. Girona
|12
|10
|18. Sevilla
|12
|10
|19. Cadiz
|12
|10
|20. Elche
|12
|4