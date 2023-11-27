Yaklaşık 3 milyon kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor

Toplamda 2,6 milyonu bulan bu işle ilgili ölümlerin çoğu işle ilgili hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Analize göre, iş kazaları 330.000 ölümden daha sorumludur. Dolaşım hastalıkları, kötü huylu neoplazmlar ve solunum yolu hastalıkları işle ilgili ölümlerin ilk üç nedeni arasında yer almaktadır. Bu üç kategori birlikte, işle ilgili toplam ölümlerin dörtte üçünden fazlasına katkıda bulunmaktadır.

ILO'nun “A Call for Safer and Healthier Working Environments” (Daha Güvenli ve Sağlıklı Çalışma Ortamları için Bir Çağrı) başlıklı yeni raporunda yer alan yeni veriler, 27-30 Kasım tarihlerinde Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenecek olan ve bu konudaki en büyük uluslararası konferanslardan biri olan 23. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'nde sunulacak.

Rapor, işle bağlantılı ölümlerin eşit olmayan bir şekilde dağıldığını ve erkek ölüm oranının (işgücündeki her 100.000 kişide 108,3) kadın oranından (her 100.000 kişide 48,4) önemli ölçüde daha yüksek olduğunu vurgulamaktadır. Asya ve Pasifik bölgesi, bölgenin işgücünün büyüklüğü nedeniyle en yüksek işle bağlantılı ölüm oranına (küresel toplamın yüzde 63'ü) sahiptir.

Tarım, inşaat, ormancılık ve balıkçılık ile imalat en tehlikeli sektörler olup, yılda 200.000 ölümcül yaralanmaya yol açmaktadır ve bu da tüm ölümcül iş kazalarının yüzde 60'ından fazlasını temsil etmektedir. Rapora göre, dünya genelinde her üç ölümcül iş kazasından biri tarım çalışanları arasında meydana gelmektedir.

İşe bağlı ölümlerin yarattığı küresel trajediye ek olarak ILO, dünya çapında 395 milyon işçinin ölümcül olmayan iş kazalarına maruz kaldığını, bunun da işçilerin sağlığına zarar verdiğini ve işe devamsızlığa neden olduğunu tahmin etmektedir.

Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaya yönelik küresel çabaları artırmak amacıyla ILO Yönetim Kurulu, 2024-2030 yılları için yeni Küresel İş Güvenliği ve Sağlığı Stratejisini kabul etmiştir. Amaç, ILO'nun sosyal adalet ve insana yakışır işin teşvik edilmesine olan bağlılığı doğrultusunda, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamına yönelik temel hakkın dünya çapında teşvik edilmesi, saygı gösterilmesi ve aşamalı olarak gerçekleştirilmesidir.

Strateji, ILO Üyelerini üç ayak üzerinde hareket etmeye teşvik etmektedir: