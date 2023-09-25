Yakıt tasarrufu ve kışın sorun yaşamamak için kombi bakımı şart!

Havaların serinlemeye başlamasıyla kış için hazırlıklar da hızlanıyor. Kış aylarında aile bütçelerinin en önemli kalemlerinden birini de ısıtma oluşturuyor. Ancak hem konforlu ve güvenli ısınmayı sağlamak hem de maliyetleri düşürmek bazı basit önlemlerle mümkün. Bu önlemlerin başında da kombi bakımı geliyor. Türkiye’de özellikle konut ve küçük iş yerlerinin ısıtılmasında kombiler ilk sırada yer alıyor. İklimlendirme sektörünün öncü markası Baymak, eylül ve ekim ayları boyunca yetkili servisleri aracılığıyla özel fiyatlarla kombi bakım hizmeti sunuyor.

“Bakımı yapılmayan kombiler can ve mal tehdidine yol açabiliyor”

Mükemmel müşteri deneyimini temel ilkelerinden biri olarak benimseyen iklimlendirme sektörünün öncü markası Baymak, kış aylarında çok daha fazla kullanılan kombilerin bakımının yapılmasının önemine dikkat çekiyor. Bakımı yapılan kombi, maksimum verimle çalışıyor. Böylece gerektiği kadar ısıtmayan ve bakımsızlıktan verim kaybına neden olan sorunlar ortadan kalkar ve yakıt faturalarına pozitif bir katkı sunuyor. Bakımı yapılmayan kombiler sadece yüksek doğal gaz faturalarına değil, can ve mal tehdidine de yol açabiliyor. Bu olumsuzlukların önüne geçebilmek için kombi bakımını aksatmamak gerekiyor.

Sağlıklı bir bakım için yetkili servis tercihi kritik

Kombilerin bakımını yaptırmak cihazın ömrünü de uzatıyor. Böylece kış sezonu boyunca ihtiyaç duyulan ısınma ve sıcak su ihtiyacı sorunsuz bir şekilde karşılanabiliyor. Tüketicilerin en çok dikkat etmesi gereken konuların başında ise sağlıklı bir bakım için mutlaka kullandıkları markanın yetkili servislerini tercih etmeleri geliyor.

5 yılda bir tesisat temizliği de yaptırılmalı

Öte yandan mekânların ısıtma soğutmasında en önemli konulardan biri ısı yalıtımı. Her binanın imkânları doğrultusunda ısı yalıtımı yaptırması hem sağlıklı ısıtma ve soğutma hem de daha az enerji tüketimi için son derece önem taşıyor.

Baymak, kombi bakımı konusunda ise şu önerilerde bulunuyor: